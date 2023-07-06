У Львові через ракетний удар постраждала будівля Lviv Tech City

У Львові внаслідок ракетного удару в ніч на 6 липня постраждала будівля інноваційного парку Lviv Tech City, про це повідомила команда парку.
Ракета влучила в житловий будинок, розташований поряд з бізнес-кампусом.
Команда не постраждала, адже резидентів у будівлі під час атаки не було, кажуть у Lviv Tech City.
“Зараз ми намагаємось оцінити масштаби пошкоджень і складаємо план дій надалі”, – повідомляє команда.
У ніч на 6 липня росіяни вдарили ракетами по Львову. Є загиблі. Окрім того пошкоджено близько 30 будинків і знищено близько 50 авто.