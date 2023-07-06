Через російську ракетну атаку на Львів постраждало Kredens Cafe

Через ракетну атаку росіян на Львів у ніч проти 6 липня постраждав один із закладів мережі Kredens Сafe.

Про це повідомив керівник мережі Арсен Шлапак.

Пошкоджень зазнав заклад на вулиці Стрийській. Наразі кав’ярня не працює.

Однак згодом заклад відновить роботу, повідомили у Kredens виданню The Village Україна.

«Ми відкрили б заклад хоч сьогодні, бо русня нас не зламає. Але єдине проблема — з безпекою будинку. Мають усе перевірити», — прокоментував керівник Kredens Арсен Шлапак.

Нагадаємо, що в ніч проти 6 липня рф здійснила найбільшу атаку на цивільну інфраструктуру Львова з початку повномасштабного вторгнення. Чотири людини загинуло, тридцять сім — поранено.

Фото: Арсен Шлапак