Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» здобув нагороду на італійському фестивалі анімації

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Ірина Маймур
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«Мавка. Лісова пісня» відзначили нагородою Cartoon Club Award for the Environment на італійському анімаційному фестивалі.

Це перша відзнака українського мультфільму, повідомив режисер фільму Олег Маламуж.

«Щороку на премію Cartoon Club претендують сотні анімаційних фільмів, тож здобути першість в одній із категорій — неабияка честь і гордість для нашої команди», – написав він

Також Маламуж повідомив, що в історичному центрі міста Ріміні пройде фестивальний показ «Мавки» просто неба.

Нагадаємо, що мультфільм «Мавка. Лісова пісня» вийшов в український прокат 2 березня 2023 року. За десять тижнів його касові збори склали 143 930 311 грн, було продано 1 144 522 квитків.

Фото: «Мавка. Лісова пісня»

Опубліковано: 13 липня 2023
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