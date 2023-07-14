В Україні змінили дати трьох державних свят. Серед них – Різдво і День захисників

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про зміну дати трьох святкових днів. Йдеться про Різдво, День захисників і захисниць України та День Української Державності.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Відтепер в Україні святкуватимуть:
• 25 грудня — Різдво Христове (замість 7 січня);
• 15 липня — День Української Державності (замість 28 липня);
• 1 жовтня — День захисників і захисниць України (замість 14 жовтня).
Зазначається, що День Української Державності ще святкуватимуть 28 липня, оскільки закон підпишуть пізніше.
Фото: Wrike