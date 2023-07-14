В Україні змінили дати трьох державних свят. Серед них – Різдво і День захисників

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про зміну дати трьох святкових днів. Йдеться про Різдво, День захисників і захисниць України та День Української Державності.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відтепер в Україні святкуватимуть:

• 25 грудня — Різдво Христове (замість 7 січня);

• 15 липня — День Української Державності (замість 28 липня);

• 1 жовтня — День захисників і захисниць України (замість 14 жовтня).

Зазначається, що День Української Державності ще святкуватимуть 28 липня, оскільки закон підпишуть пізніше.

Фото: Wrike