В Україні змінили дати трьох державних свят. Серед них – Різдво і День захисників

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Ірина Маймур
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Верховна Рада ухвалила законопроєкт про зміну дати трьох святкових днів. Йдеться про Різдво, День захисників і захисниць України та День Української Державності.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відтепер в Україні святкуватимуть:

• 25 грудня — Різдво Христове (замість 7 січня);

• 15 липня — День Української Державності (замість 28 липня);

• 1 жовтня — День захисників і захисниць України (замість 14 жовтня).

Зазначається, що День Української Державності ще святкуватимуть 28 липня, оскільки закон підпишуть пізніше.

Фото: Wrike

Опубліковано: 14 липня 2023
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