Гуцульське художнє дереворізьблення визнали нематеріальною спадщиною України

Традицію гуцульського художнього дереворізьблення внесли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Про це йдеться в наказі Мінкульту.

Гуцульська різьба по дереву вирізняється з-поміж інших видів різьби. Зокрема, її характерна особливість — це поєднання плоско-рельєфної і контурної різьби.

Елементами такого різьблення є прості геометричні фігури, утворені поєднанням горизонтальних, вертикальних та скісних ліній.

Ще одна з характерних ознак гуцульського художнього дереворізьблення — поєднання сухої різьби з техніками інкрустації кольоровими металами, пацьорками, перламутром та різними породами дерев.

Фото: Суспільне Чернівці, Вижницький фаховий коледж мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка