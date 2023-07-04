Писанки, кобзарство і вишивка білим по білому: Україна внесла до списку спадщини ЮНЕСКО три елементи

Україна подала на внесення до Списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО мистецтво українських писанок, кобзарсько-лірницькі традиції і технологію вишивання білим по білому з Полтавщини.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

Два елементи розглядатимуть 2024 року:

міжнародна номінація до Репрезентативного списку «Українська писанка: традиція і мистецтво», підготовлена спільно з Естонією,

номінація «Практика з охорони кобзарсько-лірницької традиції».

У 2025 році планується розгляд номінації технології вишивки «білим по білому» з міста Решетилівки на Полтавщині.

Нагадаємо, що раніше до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства (ЮНЕСКО) увійшли Петриківський декоративний живопис, традиція Косівської мальованої кераміки та кримськотатарський орнамент орьнек. А до списку нематеріальної культурної спадщини, яка потребує термінової охорони, внесли козацькі пісні Дніпропетровщини і культуру приготування українського борщу.

Фото: «Пращур»