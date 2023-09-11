«Айфончик і пончик»: Ponchyk Boy і «Техно Їжак» відкрили в ЦУМі спільний заклад

У ЦУМі відкрився заклад Ponchyk Boy. Цього разу Ponchyk Boy з’явився в колаборації з мережею «Техно Їжак», компанією, що спеціалізується на гаджетах та аксесуарах.



Засновники називають новий формат «Айфончик та Пончик».

Гостям пропонують золотий пончик Том та різноманітні аксесуари й новинки техніки Apple.

«Айфончик та Пончик» — перший такий формат в Україні та світі. Зараз простір працює в тестовому режимі. Офіційне відкриття заплановане на 15 вересня.

Це вже третій заклад Ponchyk Boy, який відкрили в Києві за останні півтора року. А для Техно Їжака це четвертий великий магазин у центрі столиці.

«ЦУМ — це місце в серці столиці. Ми не соромимося бути помітними, тому обрали його», — розповідає співзасновник Ponchyk Boy і маркетолог «Техно Їжака» Саша Жиляєв.

Дизайн простору розробив архітектор Микита Фіоктістов. До цього він працював над флагманськими магазинами «Техно Їжака» в Харкові й Києві та над закладами «Улюблений дядя», «ЖЗЛ», «Італійська редакція» та іншими.

Корнер став першим у ЦУМі магазином із технікою Apple та аксесуарами для неї. У ньому будуть доступні всі сервіси та послуги, які пропонує «Техно Їжак». Зокрема, серію авторських чохлів власного дизайну. Також засновники обіцяють спеціальні ціни свої товари.

«Тут ви можете випити кави та перекусити, поки вам міняють скло на айфоні чи налаштовують новий гаджет», — розповідають засновники.

Спеціально для центрального універмагу шеф-кухар Ponchyk Boy Олексій Маурін розробив новинку — золотий шоколадний пончик Том.

Ціни: пончик «маслоТОМ» із заварним кремом та джемом із чорної смородини — 89 грн, пончик «Назар» з абрикосовым джемом — 99 грн, пончик «Еміль» у шоколадній глазурі — 79 грн

Адреса: вул. Хрещатик, 38 (6 поверх, фудкорт)

Режим роботи: щодня 10:00 — 22:00

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Фото: Ponchyk Boy