Кураторку з Об'єднаних Арабських Еміратів Хур Аль-Касімі призначили очільницею Сектору візуальних мистецтв Венеційської бієнале. Вона відповідатиме за головну виставку 2028 року й стане першою представницею арабського світу та сьомою жінкою на цій посаді.

Рішення ухвалила рада директорів Венеційської бієнале 20 листопада за рекомендацією президента інституції П'єтранджело Буттафуоко. 62-га Міжнародна художня виставка триватиме з 8 квітня до 26 листопада 2028 року. Дні попереднього перегляду відбудуться 5–7 квітня.

Хур Аль-Касімі — кураторка й засновниця Sharjah Art Foundation, створеної у 2009 році для підтримки сучасного мистецтва та міжнародного культурного обміну. З 2003 року вона очолює Шарджійську бієнале, а також є президенткою Міжнародної асоціації бієнале.

Серед її міжнародних проєктів — друга Лахорська бієнале в Пакистані (2020), шоста Трієнале Айті в Японії (2025) та 25-та Сіднейська бієнале (2026). У 2024 році журнал ArtReview поставив Аль-Касімі на перше місце в рейтингу Power 100 — списку найвпливовіших діячів сучасного мистецтва.

Кураторка розповіла, що вперше відвідала Венеційську бієнале у 2003 році, невдовзі після початку роботи в Шарджі.

«Для мене Венеційська бієнале залишається важливим простором для знайомства з роботами впливових художників і кураторів. Для мене велика честь отримати запрошення курувати цю виставку», — зазначила Аль-Касімі.

Кураторка також має зв'язок з українським мистецьким середовищем. У 2019 році вона входила до міжнародного журі Future Generation Art Prize — премії для молодих художників, заснованої Фондом Віктора Пінчука. Того року переможницею стала литовська художниця Емілія Шкарнуліте, а церемонія нагородження відбулася в київському PinchukArtCentre.

Венеційська бієнале — одна з найвідоміших міжнародних виставок сучасного мистецтва, яку проводять раз на два роки. Головний куратор визначає концепцію центральної експозиції та обирає її учасників. Паралельно на бієнале працюють національні павільйони, які готують окремі команди.