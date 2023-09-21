На Подолі відкрився заклад з ізраїльською та тайською кухнею Lemongrass

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Валерія Гуржий
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На вулиці Спаській, що на Подолі відкрився заклад Lemongrass, де можна скуштувати страви ізраїльської та тайської кухні.

У меню салати, супи, спрінг роли, воки, хумус, фалафель та храйме.

Ціни: Суп з птітім та мітболами - 150 грн, суп Том Кха - 230 грн, спрінг рол з креветкою - 190 грн, салат з лососем - 190 грн, хумус з креветками - 210 грн, храйме - 290 грн, вок - від 210 грн, сирники - 190 грн, лимонад - від 80 грн.

Де: вулиця Спаська, 5

Графік роботи: 10:00-22:00

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Фото: Lemongrass, The Village Україна

Опубліковано: 21 вересня 2023
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