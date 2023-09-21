На Подолі відкрився заклад з ізраїльською та тайською кухнею Lemongrass

На вулиці Спаській, що на Подолі відкрився заклад Lemongrass, де можна скуштувати страви ізраїльської та тайської кухні.
У меню салати, супи, спрінг роли, воки, хумус, фалафель та храйме.
Ціни: Суп з птітім та мітболами - 150 грн, суп Том Кха - 230 грн, спрінг рол з креветкою - 190 грн, салат з лососем - 190 грн, хумус з креветками - 210 грн, храйме - 290 грн, вок - від 210 грн, сирники - 190 грн, лимонад - від 80 грн.
Де: вулиця Спаська, 5
Графік роботи: 10:00-22:00
Фото: Lemongrass, The Village Україна