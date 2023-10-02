Сніданки all day і найбільша колекція чизкейків: на Рибальському острові відкрили кондитерську Сheesecake Family

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Ірина Маймур
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На Рибальському острові запрацювала кондитерська Cheesecake Family. Це вже другий заклад мережі, пише PostEat.

Акцентують у закладах на десертах, зокрема на чизкейках. Тут найбільша колекція крафтових чизкейків у Києві. Усі складові десертів натуральні та виключно власного виробництва.

Окрім десертів, заклад на Рибальському пропонує аll day сніданки від Іллі Сьоміна та Слави Кондратюка, випічку і хліб від «Спельти» та сезонні страви.

Також тут можна скуштувати вина, зокрема натуральні. До них пропонують авторські сирні плато й сети закусок.

Ціни: кокосова вівсяна каша з ягодами — 135 грн, круасан із трюфельним скремблом та прошутто — 245 грн, «Біг Максі Деді» фірмовий сніданок із ковбасками — 320 грн, мафін із котлетою, яйцем та беконом — 235 грн, веганський бургер — 265 грн, чизкейк холодного приготування «Кокосовий пломбір» — цілий 1850 грн/шматок 175 грн, баскський чизкейк «Київ-стайл» із маком і вишнями — цілий 1850 грн/шматок 175 грн

Адреса: вул. Набережно-Рибальська, 9 (ЖК Рибальський)

Режим роботи: щодня з 09:00 до 21:00

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Фото: Сheesecake Family

Опубліковано: 02 жовтня 2023
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