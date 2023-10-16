У центрі Києва запрацював ресторан Emerald із європейськими й азійськими стравами

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Ірина Маймур
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Неподалік від станції метро «Площа Українських Героїв» розпочав роботу ресторан Emerald.

Відкриваючи заклад, власники надихалися будинком італійського авантюриста-мандрівника Франко Савой початку 1900-х років і облаштували ресторан у стилі ретро.

Меню закладу також натхненне подорожами та привезене з різних куточків світу. У ньому зібрані страви з країн Європи та Азії.

Emerald пропонує сніданки (у будні їх подають із 10:00 до 13:00, у вихідні — з 10:00 до 15:00), стартери, салати, м’ясні та рибні страви. До страв можна замовити чай, каву, фреши, французькі, іспанські та чилійські вина й безліч коктейлів. Серед десертів є тістечка та морозиво.

Ціни: сирники з рікоттою, карамеллю та ягодами — 255 грн, круасан із шинкою — 240 грн, рис у тайському стилі — 175 грн, грецький салат — 365 грн, стейк Ті-боун — 560 грн, рол із крабом та креветкою — 625 грн, мільфей — 235 грн

Адреса: вулиця Гетьмана Павла Скоропадського, 43

Режим роботи: щодня з 10:00 до 23:00

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Фото: Emerald

Опубліковано: 16 жовтня 2023
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