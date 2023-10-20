У центрі Варшави відкрився перший Milky Bar

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Валерія Гуржий
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У центрі Варшави відкрився український заклад - Milky Bar.

У ресторані можна скуштувати різні види тостів, салатів, десертів, сніданки та напої.

Ціни: вівсяна каша з креветками та помідорами черрі - 35 злотих, курячі вафлі барбекю - 35 злотих, вареники з чорницею та ожиною - 30 злотих, класичні американські млинці - 25 злотих, тости з авокадо - 35 злотих, салат з ростбіфом - 40 злотих, квасолевий суп - 25 злотих, тартар з яловичини з картоплею фрі - 40 злотих, торт "Київський" - 27 злотих, лаймово-базилікове парфе - 25 злотих, мигдальний круасан - 20 злотих, лате -18 злотих, чай - від 12 злотих.

Графік роботи: 09:00-22:00

Де: Варшава, вул. Добра, 42

Фото: Milky Bar

Опубліковано: 20 жовтня 2023
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