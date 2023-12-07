Які книжки були найбільш популярними серед українців у 2023 році - опитування

Український Інститут Книги разом із Kyiv Book Weekend провели опитування книгарень та дізналися, які книжки були найбільш популярними та мали найвищі рейтинги з продажу у 2023 році.

Ґрунтуючись на даних вони склали перелік бестселерів за підсумками цього року в чотирьох номінаціях:

найпопулярніша українська класика;

найпопулярніші книжки сучасних українських авторів;

найпопулярніші переклади;

найпопулярніші книжки для дітей.

Найпопулярніша українська класика

Безумовний лідер номінації – серія «Неканонічний канон» видавництва Віхола.

Найуспішнішими книгами, що увійшли одночасно в ТОП продажів чотирьох загальноукраїнських книготорговців з шести стали: «Місто» Валер’яна Підмогильного й «Записки Кирпатого Мефістофеля» Володимира Винниченка та «Тигролови» й «Сад Гетсиманський» Івана Багряного. Ці ж книжки, а також «Повість про санаторійну зону» Миколи Хвильового серед лідерів київських книгарень.

Найпопулярніші книжки сучасних українських авторів

На першому місці — книжка «Я бачу, вас цікавить пітьма» Іларіона Павлюка. Ще три видання представлені в топах продаж більшості опитаних. Це «Драбина» Євгенії Кузнєцової, «Нові Темні Віки. Колонія» Макса Кідрука і «Танці з кістками» Андрія Сем’янкова.

Найпопулярніші переклади

Смаки покупців усіх київських книгарень збіглися на таких книжках: «Моссад. Найвидатніші операції ізраїльської розвідки» авторів Міхаель Бар-Зохар та Ніссім Мішаль, переклав Олександр Михельсон, «Фактор Черчилля Як одна людина змінила історію» Бориса Джонсона , переклав Юрій Гірич.

Найпопулярніші книжки для дітей

У перелік найпопулярніших книжок для дітей увійшли як українські так і перекладні видання іноземних авторів. Очолює рейтинг рітейлерів книжка «Малечі про інтимні речі» Юлії Ярмоленко. Також у лідерах книжка «Тореадори з Васюківки» Всеволода Нестайка.

Літературні підсумки підбили на основі продажів друкованих книг у двох вибірках:

великі рітейлери Book24, kniga.biz.ua, Yakaboo, Книголенд, КСД та НФ із загальноукраїнським охопленням;

київські немережеві книгарні Сенс, Закапелок, Readeat й Katebooks (Ірпінь).

Фото: Unsplash\Toa Heftiba