На Виноградарі запрацював винний бар «Сорока Wine Bar»

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Ірина Маймур
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На Виноградарі на території ЖК «Варшавський» розпочав роботу «Сорока Wine Bar».

«Це ідеальне місце для тих, хто любить насолоджуватися смачними стравами та вишуканими винами. Наша винна карта проста та зрозуміла, щоб кожен міг знайти собі ідеальне поєднання», — пояснюють у закладі.

У меню бару є закуски, бургери, салати та гарячі страви. Сніданки тут подають з 10:00 до 13:00.

Окрім вина, у «Сорока Wine Bar» можна замовити пиво, коктейлі й міцні алкогольні напої. Також є кава та чай, фреші, лимонади та інші безалкогольні напої.

Ціни: сирники з йогуртом та соусом манго — 162 грн, брускета з лососем — 326 грн, салат зі смаженими стегнами курчати — 216 грн, бьянко Фрізанте «Più-Fizz» (біле сухе) — 88 грн/150 мл, Піно Гріджіо Cesari (біле сухе) — 148 грн/150 мл, коктейль «Сорока» — 210 грн

Адреса: вул. Олександра Олеся, 2

Режим роботи: щодня з 10:00 до 23:00

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Фото: «Сорока Wine Bar»

Хотіли б відвідати «Сорока Wine Bar»?
Опубліковано: 20 грудня 2023
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