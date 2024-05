MacPaw випустила книгу про історію українського ІТ, починаючи із 40-х років

Компанія MacPaw випустила книгу про історію українського ІТ від 1940-х років і до сьогодення.

Про це повідомляє "Дія.City".

Оригінальна назва книги Innovation in Isolation: The Story of Ukrainian IT from 1940s to Present — це науково-популярна книга про історію розвитку технологій в Україні. Її видали у співпраці з українським незалежним видавництвом ist publishing.

Мета проєкту — розповісти, яке значення для світу мав розвиток кібернетики в Україні та як здобутки минулого вплинули на сучасний технологічний потенціал країни. Книга складається з двох частин. Перша охоплює період радянської історії України — від 1940-х і до 1991 року. А друга розповідає, зокрема, про сучасні українські ІТ-продукти, які стали відомі на весь світ.

Зазначається, що так як видання англомовне, те це дасть змогу показати міжнародній аудиторії внесок українських інженерів і вчених у світовий розвиток технологій, які були змушені творити inside the box радянської системи.

Дізнатися більше про книгу та купити її ви можете за посиланням.