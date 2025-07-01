Україна обрала кураторів і проєкт для 61-ї Венеційської бієнале

Комісія Міністерства культури та стратегічної комунікації обрала кураторську групу та мистецький проєкт, що представлятимуть Україну на 61-й Венеційській бієнале сучасного мистецтва у 2026 році.

Про це повідомила заступниця міністра Галина Григоренко.

Кураторами Національного павільйону обрали Ксенію Малих і Леоніда Марущака з проєктом "Гарантії безпеки" художниці Жанни Кадирової.

Жанна Кадирова – українська мисткиня та скульпторка, лауреатка премії імені Тараса Шевченка (2025) у галузі візуального мистецтва за виставку “Траєкторії польотів”. Вона вже представляла Україну на Венеційській бієнале 2013, 2015 та 2022 року.

Під час 59-ї Венеційської бієнале у Galleria Continua пройшла виставка Кадирової “Паляниця”. Кам'яні елементи скульптури продавалися на вагу, а усі отримані кошти були спрямовані на допомогу українській армії.

Венеційська бієнале – один із провідних світових форумів сучасного мистецтва, що проходить щодва роки у Венеції. Наступна бієнале пройде з 9 травня по 22 листопада 2026 року. Україна бере участь у заході з 2001 року.