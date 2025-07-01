Лувр оголосив конкурс на розширення — "Мона Ліза" отримає новий простір

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Артем Черничко
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Музей Лувр розпочав міжнародний архітектурний конкурс з метою розширити свій простір і зменшити натовпи. Цей крок є частиною плану реновації музею.

Про це пише Hypebeast.

Журі обере п'ять фіналістів у жовтні, а переможця оголосять на початку 2026 року. Конкурс передбачає створення нового входу на східному фасаді, який має гармоніювати з класичними колонадами XVII століття.

Черга під час страйку персоналу Лувру, 16 червня 2025 року

Найвідоміший твір у колекції музею – “Мона Ліза” – отримає нову підземну галерею площею понад 3 тисячі квадратних метрів. Там буде окремий вхід за попереднім записом – це має зменшити постійні натовпи біля картини.

У червні персонал Лувру влаштував страйк через натовпи туристів і умови праці. Керівництво музею раніше визнавало проблеми з перевищенням кількості відвідувачів (8,7 мільйона відвідувачів у 2024 році), а також недостатністю зручностей для гостей, таких як туалети й зони відпочинку.

Фото: Carine Schmitt / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

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Опубліковано: 01 липня 2025
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