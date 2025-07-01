Почалися зйомки "Диявол носить Prada 2" — сиквел вийде через 20 років після оригіналу

Кінокомпанія 20th Century Studios оголосила про початок виробництва фільму "Диявол носить Prada 2". До оригінального акторського складу приєднається британський виконавець Кеннет Брана, пише The Guardian.

Режисером сиквелу знову виступить Девід Френкель. За сюжетом, Міранда Прістлі стикається з кризою журнальної індустрії та змушена співпрацювати зі своєю колишньою асистенткою Емілі, яка тепер очолює люксовий бренд.

Оригінальний фільм 2006 року, заснований на романі американської письменниці Лорен Вайсбергер, зібрав понад $326 млн. Головні ролі виконали Меріл Стріп, Енн Хетевей, Емілі Блант і Стенлі Туччі.

"Диявол носить Prada" – це історія випускниці університету, яка стає помічницею деспотичної редакторки модного журналу та бореться за виживання у безжальному світі високої моди.

У 2013 році Вайсбергер написала сиквел "Помста носить Prada", а торік фільм адаптовували у мюзикл.

Прем'єра стрічки "Диявол носить Prada 2" запланована на літо 2026 року.