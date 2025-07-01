Суд наказав знести незаконні споруди в заказнику "Деснянські луки"

Господарський суд міста Києва зобов’язав ТОВ "Бережок" знести 26 самовільно встановлених споруд на території ландшафтного заказника "Деснянські луки".

Про це повідомили в Київському еколого-культурному центрі (КЕКЦ).

Ріка Десенка біля острова Муромець у Києві

Споруди були розташовані на незаконно захопленій території заказника площею майже 500 квадратних метрів, наголошують у центрі.

Ландшафтний заказник "Деснянські луки" створили у 2020 році за ініціативи КЕКЦ на площі 322 гектари. Його мета — збереження луків уздовж річки Десни, які є домівкою для рідкісних видів тварин і рослин. Зокрема, там мешкає велика популяція півників сибірських, а також понад 30 видів птахів.

Нині КЕКЦ бере участь у ще двох судових процесах із захисту "Деснянських луків". Перший позов спрямований проти "Київводоканалу" через незаконно прориту траншею на території заказника, а другий — проти комерсантів, які самовільно встановили альтанки для відпочинку.

Фото: Wikimedia Commons