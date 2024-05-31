Розпакували затишок на Хрещатику: новий коворкінг в IQOS Space

Нарешті розпаковку закінчили і на Хрещатику з’явилося ще одне затишне місце для киян — безкоштовний коворкінг у фірмовому магазині Айкос.

На початку квітня біля Пасажу раптом з’явилася велетенська коробка — це був старт великого переїзду. У першому та найбільшому спейсі бренду на бульварі Лесі Українки почали пакувати речі. І вже через декілька тижнів перевезли їх у «новий дім» за адресою Хрещатик, 17.

Хрещатик обрали не просто так. По-перше, кияни вже давно почали оминати головну вулицю столиці, бо там насправді й не було де відпочити — нові заклади відкривалися будь-де, але не на Хрещатику. По-друге, українські бренди помітили це і поступово в самому серці міста все ж таки почали з’являтися локації з тим самим затишним київським вайбом. Айкос приєднався до цього ком’юніті та перевіз на Хрещатик не лише магазин, а справжній дім.

Спейс бренду на Хрещатику розташувався в старовинній барочній будівлі та зайняв два поверхи. Продуктову фірмову зону на першому поверсі відкрили ще наприкінці квітня, а на другому — підготували подарунок для містян до Дня Києва.

26 травня у фірмовому спейсі на Хрещатику відкрився незвичний коворкінг, який отримав вигляд затишної київської квартири.

Що є в новому коворкінгу

Якщо коротко: там є все те, що й у тебе вдома — вітальня, спальня, кухня, душова. Це великий опенспейс із домашнім вайбом.

У спальні є комфортне ліжко, у якому можна працювати і велика бібліотека з новенькими книгами. Для робочих колів створили переговорку в душовій — можна закритися, як вдома, і нікому не заважати. У зоні вітальні та кухні є зручні стільці біля великих вікон, крісла та диван — тут можна зібратися з колегами або друзями на каву. Прямо в коворкінгу є кава-корнер — напої та снеки готують «ТУТ БУДЕ».

Ніби й не вдома, але все дійсно по-домашньому.

Як працює коворкінг

Коворкінг працює щодня з 10 до 22:00 за адресою Хрещатик, 17, другий поверх. Заздалегідь бронювати нічого не треба. Заходь у магазин, одразу навпроти входу побачиш сходи — тобі туди. На другому поверсі тебе зустрінуть і проведуть мініекскурсію спейсом. Зайняти можна будь-яке вільне місце — усього їх до 30.

Важливо:

в коворкінг можна лише повнолітнім;

під час тривоги магазин і коворкінг зачиняються — найближче укриття в метро «Хрещатик».

Тепер маєш привід забігти на Хрещатик і локацію там, де можна попрацювати чи відпочити прям як вдома!