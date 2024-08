Spotify назвав 5 найпопулярніших пісень літа 2024: список

Spotify назвав 5 найпопулярніших пісень літа 2024.

У список потрапили виконавці-початківці, і давно відомі музиканти.

Рейтинг очолила Біллі Айліш з піснею Birds of a Feather. Її прослухали понад 855 мільйонів разів.

На другому місці — Чаппелл Роан з треком HOT TO GO! з її дебютного альбому The Rise and Fall of a Midwest Princess.

Третє місце посів Кендрік Ламар з піснею Not Like Us.

Четверту сходинку посідає пісня Espresso Сабріни Карпентер.

На п’ятому — Shaboozey з треком A Bar Song (Tipsy).