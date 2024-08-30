Spotify назвав 5 найпопулярніших пісень літа 2024: список

95
Ірина Маймур
share share

Spotify назвав 5 найпопулярніших пісень літа 2024.

У список потрапили виконавці-початківці, і давно відомі музиканти.

Рейтинг очолила Біллі Айліш з піснею Birds of a Feather. Її прослухали понад 855 мільйонів разів.

На другому місці — Чаппелл Роан з треком HOT TO GO! з її дебютного альбому The Rise and Fall of a Midwest Princess.

Третє місце посів Кендрік Ламар з піснею Not Like Us.

Четверту сходинку посідає пісня Espresso Сабріни Карпентер.

На п’ятому — Shaboozey з треком A Bar Song (Tipsy).

Фото: Jackson Simmer/Unsplash

Погоджуєтеся із цим списком?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 30 серпня 2024
share share
В Україні відкриють безбар’єрні ветеранські простори з юристами та психологами В Україні відкриють безбар’єрні ветеранські простори з юристами та психологами У підземному переході біля залізничного вокзалу знесли МАФИ У підземному переході біля залізничного вокзалу знесли МАФИ До кінця року на Київщині відкриють рух трьома новозбудованими мостами До кінця року на Київщині відкриють рух трьома новозбудованими мостами KFC відкриє перші заклади в Ужгороді та Білій Церкві і ще один — у Києві KFC відкриє перші заклади в Ужгороді та Білій Церкві і ще один — у Києві
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.