Пекарня Good Bread from Good People створює на ДВРЗ інклюзивний простір для людей з ментальною інвалідністю: що там буде

Пекарня Good Bread from Good People, яка створює робочі місця для людей із ментальною інвалідністю, планує перетворити приміщення на ДВРЗ на багатофункціональний інклюзивний простір.

Про це пише PRAGMATIKA.MEDIA.

Проєкт передбачає реконструкцію четвертого поверху старої чотириповерхової будівлі.

Простір хочуть поділити на два основні блоки:

житло для чотирьох працівників, які наразі проживають у неприйнятних умовах;

лекційна зала, де будуть проводити освітні заходи, лекції, запрошувати гостей і навчати соціальних терапевтів у межах Академії супроводжуючих;

кінотеатр і простір для відпочинку, де можна буде обговорювати фільми, пити чай і просто спілкуватися.

Дизайн нового простору розробляє студія Between the Walls.

Нині триває пошук партнерів і будівельних матеріалів для реалізації проєкту. До ініціативи вже долучилися компанії Caparol Ukraine, Агромат, Aeras, Forbo та Witex Україна.

Ремонт планують завершити за кілька місяців. Ті, хто бажає підтримати проєкт, можуть зв’язатися з пекарнею Good Bread from Good People або студією Between the Walls.

Візуалізації: Between the Walls