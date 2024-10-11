У Бучі облаштували перший інклюзивний дитячий майданчик: фото

У Бучі відкрили перший інклюзивний дитячий майданчик, створений за британськими стандартами доступності й безбар’єрності.

Про це повідомляють у пресслужбі міської ради.

Майданчик розташований у парку “Диво” на вулиці Києво-Мироцькій.

Його обладнали спеціальними доріжками для зручного пересування на кріслах колісних, а безпечні зони навколо ігрових елементів позначили жовтою плиткою.

Проєкт реалізували завдяки співпраці Благодійного фонду “Твоя опора”, британського фонду Children of Ukraine Foundation та Бучанської міської ради, які працювали над створенням простору для дітей з різними потребами.

Фото: Бучанська міська рада