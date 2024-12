Мініскульптуру за мотивами "Щедрика" Леоновича відкрили у Києві: де її шукати

На фасаді Міністерства закордонних справ України відкрили мініскульптуру, присвячену культурній дипломатії. В її основі — "Щедрик" композитора Миколи Леонтовича, що є символом перемоги української культури.

Головний меседж 47-ї роботи проєкту "Шукай" — кожен з нас є послом та дипломатом нашої ідентичності. Мініскульптуру встановили за меценатства KredoBank, і вона стала 47-ю в рамках проєкту "Шукай", який розповідає історії Києва через бронзові мініскульптури.

Історія міжнародного тріумфу пісні-дипломата "Щедрик", відома за кордоном як Carol of the Bells почалась у 1919 році, коли російські більшовики підійшли до Києва й Україна стикнулася з викликами, подібними до тих, які постали перед нами 24 лютого 2022 року. Тодішній лідер УНР Симон Петлюра організував Українську республіканську капелу під керівництвом Олександра Кошиця, щоб посилити лінію культурної дипломатії. "Щедрик" Миколи Леонтовича ввійшов до програми світового туру, який і став передумовою до появи всесвітньо відомої версії пісні — різдвяного хіта Carol of the Bells.

Відсьогодні скульптурку можна відшукувати за адресою: Михайлівська площа, 1, фасад Міністерства закордонних справ України.