Олексій Сай представив інсталяцію "Воля" на форумі у Давосі

В Українському домі в Давосі відкрили виставку Your Country First – Win With Us, яку відкрили на час проведення Всесвітнього економічного форуму. Тут також представлена робота Олексія Сая "Воля".

Про це йдеться на сайті Президента.

Вона створена з літер пошкодженої під час бойових дій стели села Любимівка на Херсонщині. Також серед експонатів виставки – картини іноземних та українських художників і відео Яреми Малащука та Романа Хімея, де показане прибуття потягів із пораненими воїнами – на київський вокзал у наш час і на станцію Ла-Сьота у Франції під час Другої світової війни.

"Цією виставкою ми показуємо Європі, наскільки загроза війни наближається", — розповів Бйорн Гельдхоф, артдиректор PinchukArtCentre та куратор виставки.

Мета цього проєкту – продемонструвати боротьбу України за спільну свободу та важливість підтримки з боку партнерів заради майбутнього всіх країн.

Фото: prokyiv.media