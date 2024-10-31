У Нідерландах відкрилася перша масштабна виставка, присвячена війні в Україні

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Валерія Гуржий
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У Національному військовому музеї Нідерландів відкрилася виставка про війну в Україні під назвою "Військові історії. Україна поруч".

Про це повідомляє "Укрінформ".

За словами посла України в Нідерландах Олександра Карасевича, це перша масштабна виставка у країні, присвячена війні в Україні. До того ж вона не лише демонструє фото, відео та експонати, а й "занурює у глибоко особисті історії про біль і стійкість українського народу, життя якого жорстоко змінила російська агресія".

На виставці в музеї представлено знімки нідерландського фотографа Едді ван Весселя, які він зробив після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Наразі він знову планує візит до України, тож виставка буде оновлюватися новими фото. Метою фотографа є показати глядачу, який живе в Нідерландах, що відбувається в Україні.

Також виставка розповідає про події Революції Гідності. На іншому поверсі Національного військового музею Нідерландів можна почути голоси українських дітей. Експозиція називається "Щоденники війни: непочуті голоси українських дітей", де представлені історії та відеозаписи дітей, які стали свідками російської війни проти України.

Офіційна частина відкриття виставки проходила у величезній залі посеред військової техніки. Довкола запрошених гостей та спікерів були танки, літаки, над головою винищувачі, щоб кожен міг відчути, що війна в Україні зовсім поруч та замислитися, які існують загрози зараз.

Виставка триватиме до кінця серпня 2025 року з можливим продовженням.

Фото: Укрінформ

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Опубліковано: 31 жовтня 2024
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