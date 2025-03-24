Українська книжка потрапила до короткого списку світового конкурсу книжкового дизайну

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Валерія Гуржий
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Українська книжка Behind Blue Eyes потрапила до короткого списку конкурсу книжкового дизайну "Найкращий книжковий дизайн у всьому світі".

Про це пише "Читомо".

Загалом до короткого списку потрапила 21 книжка з 12 країн: Аргентина, Китай, Німеччина, Данія, Японія, Латвія, Нідерланди, Південна Корея, Швеція, Швейцарія, Україна та Португалія.

Behind Blue Eyes — це благодійний український проєкт, який підтримує дітей, що постраждали від війни. У книжці автори зібрали плівкові фотографії, зроблені дітьми у прифронтових або деокупованих територіях протягом 2022-2024 років, та доповнили їх власними історіями, роздумами та пережитим досвідом з експедицій на Півночі, Півдні та Сході країни.

"Ми хочемо показати фото, яких немає в соцмережах. Поділитись думками, які ще не встигли озвучити. Ця книжка про дитинство — тендітне та сильне водночас. Купуючи її, ти підтримуєш віру дітей у власний талант, висловлюєш повагу та увагу до їхнього погляду, а також допомагаєш здійснювати їхні мрії", — йдеться на сайті проєкту.

Проєкт створили у співпраці з видавництвом Readellion Publishing — Марією Д’яковою та Георгієм Виграновським. Дизайн та верстку створили у Havhav bureau, а саме засновники бюро — Марія та Володимир Гавриш.

Видали книжку у 2024 році у видавництві "Коло".

У грудні 2024 року книжка отримала Спеціальну відзнаку "за відчуття матеріалу" від журі "Найкращого книжкового дизайну" від міжнародного фестивалю "Книжковий Арсенал".

Купити книжку можна на сайті проєкту. З кожного придбаного примірника автори проєкту здійснюють мрії дітей, які брали участь у створенні книжки.

Best Book Design from all over the World — конкурс на найкращий книжковий дизайн з усього світу, який проводиться щорічно з 1963 року у Лейпцигу. З 1991 року куратором конкурсу є Фундація книжкового дизайну. У межах конкурсу оцінюється технічний та естетичний рівень, а також доречне та художнє оформлення книжок. Наразі у конкурсі беруть участь видання з понад 30 країн світу.

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Опубліковано: 24 березня 2025
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