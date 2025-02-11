Видавництво "Адаптації" відкрилося в Україні: воно спеціалізується на книгах про війну

В Україні зʼявилось нове видавництво "Адаптації", яке видаватиме твори, наскрізною темою яких є війна.

Про це розповів головний редактор видавництва Сергій Манірко, пише "Читомо".

Основною ідеєю проєкту є популяризація воєнної літератури й відкриття її авторів серед широкої читацької аудиторії. Адже наразі спостерігається сумна тенденцію, що творів про війну, власне, в Україні достатньо, але дуже мало бестселерів у класичному розумінні, які б виходили за кордоном.

"Ми сподіваємося видати ті романи, які стануть найпродаванішими в Європі чи Америці та які колись стануть основною для екранізацій", — каже редактор.

Назву "Адаптації" обрали не випадково — для команди видавництва це означає пристосування людей до реалій сьогодення. Першочергово у видавництві вирішили зосередитись саме на творах з воєнною тематикою, адже вважають, що потрібно дати можливість висловитись усім, хто переживає війну. Наразі планують видавати як мемуари військових, так і рефлексії цивільних — зараз видавництво співпрацює вже з 5 письменниками, двоє з яких — воїни ЗСУ.

На цей момент у видавництві готують перші видання. Серед них — новий роман "Маленький диктатор" Дмитра Бєлова — гостра сатира на все те, що відбувається всередині росії та показує події війни в Україні очима російських чиновників, зокрема диктатора-путіна. Окрім того, наразі у видавництві редагують текст мемуарів бійця Третьої штурмової бригади та сподіваються, що зможуть видати книжку до літа 2025 року.

Після публікації перших романів команда видавництва планує влаштовувати промотури та зустрічі з письменниками. Також видавництво братиме участь у книжкових фестивалях.

Наразі "Адаптації" працює у віддаленому форматі — команда працює над реєстрацією та шукає офіс у Києві. Окрім того, видавництво відкрите до співпраці з новими авторами — відправити рукопис можна на пошту adaptationbooks@gmail.com.