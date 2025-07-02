Мозаїку "Боривітер" Алли Горської відтворили у дерев'яному пазлі

У продажі з'явився дерев'яний пазл “Боривітер. Алла Горська”. Він зроблений за мотивами знищеної росіянами маріупольської мозаїки "Боривітер", створеної у 1967 році Аллою Горською, Віктором Зарецьким та іншими митцями.

Пазл складається з 300 дерев'яних елементів. Один із фрагментів має форму боривітра — птаха, що уособлює волю й стійкість. Розмір пазлу у зібраному вигляді — 450 x 270 мм. Його вартість — 890 грн.

Це результат співпраці проєкту Ukrainian Puzzles із Фондом Алли Горської та Віктора Зарецького. Автор фото мозаїки – Станіслав Іванов.

Оригінальне панно "Боривітер" було створене в 1967 році як елемент декору ресторану "Україна" в Маріуполі. Більшість мозаїк Алли Горської та Віктора Зарецького втрачено — вони або знищені, або залишилися на окупованих територіях.