Фінал "Гри в кальмара" побив рекорд Netflix за три дні

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Артем Черничко
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Третій і фінальний сезон південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" встановив новий рекорд Netflix. За перші три дні показу проєкт зібрав 60,1 мільйона переглядів, що є новим максимумом для платформи.

Про це пише Variety.

Новий сезон уже увійшов до 9 найпопулярніших неангломовних серіалів усіх часів. Перші два місця посідають 1-й і 2-й сезони "Гри в кальмара".

У третьому сезоні головний герой Сон Гі Хон (гравець № 456) продовжує брати участь у смертельному змаганні, намагаючись зірвати ігри й довести цінність людства Фронтмену. Відгуки критиків були здебільшого позитивними.

Хоча цей сезон названо фінальним, поширюються чутки про розробку англомовного ремейку для Netflix від Девіда Фінчера. Режисер уже співпрацював із платформою, і раніше цього року було оголошено про його участь у сиквелі "Одного разу в Голлівуді".

Творець серіалу Хван Дон Хьок висловив готовність до співпраці в можливому ремейку, якщо його покличуть.

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Опубліковано: 02 липня 2025
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