"Укрзалізниця" модернізувала електричку Київ - Чернігів: дивіться, який вигляд вона має
"Укрзалізниця" капітально модернізувала електропоїзд — ЕД9М, який тепер курсуватиме на маршруті Київ – Чернігів – Київ.
Про це повідомили в компанії.
Поїзд був відставлений від експлуатації через пожежу в головному вагоні ще в 2021 році. Його почали ремонтувати у січні цього року та впоралися трохи більше, ніж за 2 місяці.
В оновленій електричці є:
- пандуси;
- інклюзивні вбиральні та спеціальні місця для осіб з інвалідністю;
- навігація шрифтом Брайля;
- кріплення для велосипедів;
- система відеоспостереження;
- порти Type-C та USB для зарядки гаджетів.
Крім цього, в процесі ремонтних робіт оновили інтерʼєр кабіни машиніста та встановили сучасний ергономічний пульт керування та мікропроцесорну систему управління та діагностики.
Система відеоспостереження поїзда виводиться на екран в кабіні машиніста: встановлена навіть відеокамера, що направлена на струмоприймач на поїзді. Вона дозволить локомотивній бригаді попереджати нестандартні ситуації та вчасно помічати "безквиткових пасажирів".
Локомотивна бригада також отримала низку певних покращень робочого місця: так, в кабіні машиніста встановлений кондиціонер та мікрохвильова піч.
Електропоїзд ЕД9М має 8 вагонів та 792 місця для пасажирів.
Фото: "Укрзалізниця"