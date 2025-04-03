"Укрзалізниця" модернізувала електричку Київ - Чернігів: дивіться, який вигляд вона має

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Валерія Гуржий
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"Укрзалізниця" капітально модернізувала електропоїзд — ЕД9М, який тепер курсуватиме на маршруті Київ – Чернігів – Київ.

Про це повідомили в компанії.

Поїзд був відставлений від експлуатації через пожежу в головному вагоні ще в 2021 році. Його почали ремонтувати у січні цього року та впоралися трохи більше, ніж за 2 місяці.

В оновленій електричці є:

  • пандуси;
  • інклюзивні вбиральні та спеціальні місця для осіб з інвалідністю;
  • навігація шрифтом Брайля;
  • кріплення для велосипедів;
  • система відеоспостереження;
  • порти Type-C та USB для зарядки гаджетів.

Крім цього, в процесі ремонтних робіт оновили інтерʼєр кабіни машиніста та встановили сучасний ергономічний пульт керування та мікропроцесорну систему управління та діагностики.

Система відеоспостереження поїзда виводиться на екран в кабіні машиніста: встановлена навіть відеокамера, що направлена на струмоприймач на поїзді. Вона дозволить локомотивній бригаді попереджати нестандартні ситуації та вчасно помічати "безквиткових пасажирів".

Локомотивна бригада також отримала низку певних покращень робочого місця: так, в кабіні машиніста встановлений кондиціонер та мікрохвильова піч.

Електропоїзд ЕД9М має 8 вагонів та 792 місця для пасажирів.

Фото: "Укрзалізниця"

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Опубліковано: 03 квітня 2025
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