"Укрзалізниця" модернізувала електричку Київ - Чернігів: дивіться, який вигляд вона має

"Укрзалізниця" капітально модернізувала електропоїзд — ЕД9М, який тепер курсуватиме на маршруті Київ – Чернігів – Київ.

Про це повідомили в компанії.

Поїзд був відставлений від експлуатації через пожежу в головному вагоні ще в 2021 році. Його почали ремонтувати у січні цього року та впоралися трохи більше, ніж за 2 місяці.

В оновленій електричці є:

пандуси;

інклюзивні вбиральні та спеціальні місця для осіб з інвалідністю;

навігація шрифтом Брайля;

кріплення для велосипедів;

система відеоспостереження;

порти Type-C та USB для зарядки гаджетів.

Крім цього, в процесі ремонтних робіт оновили інтерʼєр кабіни машиніста та встановили сучасний ергономічний пульт керування та мікропроцесорну систему управління та діагностики.

Система відеоспостереження поїзда виводиться на екран в кабіні машиніста: встановлена навіть відеокамера, що направлена на струмоприймач на поїзді. Вона дозволить локомотивній бригаді попереджати нестандартні ситуації та вчасно помічати "безквиткових пасажирів".

Локомотивна бригада також отримала низку певних покращень робочого місця: так, в кабіні машиніста встановлений кондиціонер та мікрохвильова піч.

Електропоїзд ЕД9М має 8 вагонів та 792 місця для пасажирів.

Фото: "Укрзалізниця"