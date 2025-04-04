Будинок Януковича в Межигір'ї знову відкритий для відвідувачів
Колишній будинок експрезидента-втікача Віктора Януковича в Межигір'ї, де зараз розташовується рекреаційний центр "Хонка", знову відкритий для відвідувачів.
Про це повідомили "Межигір'ї".
Цікаві факти про "Хонку" обіцяють розказати на екскурсії. Також на території можна:
- прогулятися мальовничими стежками парку та побачити лебедів, оленів, диких качок
- орендувати самокат або велосипед
- познайомитися з тваринами: страусами, віслючками, ему, муфлонами, бентамками та іншими
Ціни: 300 грн для дорослих, 100 грн для дітей 7-17 років
Де: с. Нові Петрівці, вул. Івана Франка 19
Графік роботи: щодня з 9:00 до 18:00
Опубліковано: 04 квітня 2025