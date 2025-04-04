Будинок Януковича в Межигір'ї знову відкритий для відвідувачів

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Валерія Гуржий
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Колишній будинок експрезидента-втікача Віктора Януковича в Межигір'ї, де зараз розташовується рекреаційний центр "Хонка", знову відкритий для відвідувачів.

Про це повідомили "Межигір'ї".

Цікаві факти про "Хонку" обіцяють розказати на екскурсії. Також на території можна:

  • прогулятися мальовничими стежками парку та побачити лебедів, оленів, диких качок
  • орендувати самокат або велосипед
  • познайомитися з тваринами: страусами, віслючками, ему, муфлонами, бентамками та іншими

Ціни: 300 грн для дорослих, 100 грн для дітей 7-17 років

Де: с. Нові Петрівці, вул. Івана Франка 19

Графік роботи: щодня з 9:00 до 18:00

А ви плануєте поїхати на екскурсію у "Хонку"?
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Опубліковано: 04 квітня 2025
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