До Великодня в Україні запустили ініціативу "100 кошиків турботи": як до неї долучитися
Ініціатива Kind Hamper та пекарня "Хатинка пекаря" запустили благодійну ініціативу під назвою "100 кошиків турботи", до якої може долучитися кожен охочий.
У рамках ініціативи планують зібрати 134 тисяч гривень для формування 100 великодніх кошиків, які передадуть військовим, зокрема з 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Також кошики отримають переселенці та літні люди.
До нього входитиме горіхова паска від "Хатинки Пекаря", натуральний вишневий сік, мед із горіхами, сухофрукти, шоколад і солодощі, а ще свічка з бджолиного воску.
Підтримати ініціативу можна за посиланням.
Фото: Kind Hamper
Опубліковано: 04 квітня 2025
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