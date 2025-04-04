До Великодня в Україні запустили ініціативу "100 кошиків турботи": як до неї долучитися

Ініціатива Kind Hamper та пекарня "Хатинка пекаря" запустили благодійну ініціативу під назвою "100 кошиків турботи", до якої може долучитися кожен охочий.

У рамках ініціативи планують зібрати 134 тисяч гривень для формування 100 великодніх кошиків, які передадуть військовим, зокрема з 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Також кошики отримають переселенці та літні люди.

До нього входитиме горіхова паска від "Хатинки Пекаря", натуральний вишневий сік, мед із горіхами, сухофрукти, шоколад і солодощі, а ще свічка з бджолиного воску.

Підтримати ініціативу можна за посиланням.

Фото: Kind Hamper