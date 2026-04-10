Що не так (або так) із фонтаном на Бессарабській площі в Києві

КМДА представила план облаштування фонтана на місці знесеного пам’ятника Леніну. Утім, проєкт майже ніхто не оцінив. БЖ запитав у профільних експертів, що вони думають про доцільність споруди — і знайшов серед них тих, хто пояснює, чому ця ідея не така вже й кепська.

8 квітня КМДА опублікувала візуалізацію проєкту. За кошти меценатів тут планують встановити лавки, освітлення та прокласти пішохідні маршрути. Центральним елементом має стати «золотий» фонтан, який і спричинив хвилю обурення в соцмережах: люди називали його «естетичною незрілістю» і «Пшонка-стайлом».

Попри те, що йдеться про одну з ключових публічних локацій у центрі Києва, проєкт не проходив відкритого конкурсу. Водночас комунальна корпорація «Київавтодор» уже розпочала процедури закупівлі через систему Prozorro.

Ось що про проєкт думають київські архітектори, урбаністи та дослідники.

Павло Пекер Архітектор, урбаніст

— Є такий ефект — Даннінга-Крюгера. Він полягає в тому, що люди з низькою кваліфікацією роблять помилкові висновки та ухвалюють невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє їм це усвідомити. Кияни стикаються з наслідками цього ефекту регулярно.

Перша проблема — відсутність належної комунікації міста з киянами. Нас ставлять перед фактом, рішення прийнято. Наприклад, про ремонт на Бессарабці я дізнався, коли вперся в зачинені двері ринку. Відсутність конкурсів та дискусій свідчить про те, що думка киян владі не важлива. Крім того, проєкт не підписаний архітектором — «відповісти за фонтан» нема кому.





Фонтан передбачає місце затишку та відпочинку. Створити його на маленькому клаптику між багатосмугових автошляхів — дивно. Архітектура недолуго імітує розкіш Версалю в той час, коли ми закриваємо збори на тачки для фронту. Місто має розвиватися під час війни і створювати громадські простори відповідно умовам часу. Давайте робити те, що через десятки років відображатиме сьогодення зрозумілою мовою.

І наостанок: у випадку із цим проєктом ми немовби стикнулися з Радянським Союзом. У всьому цивілізованому світі функціонал держави зводиться до політики, правосуддя й оборони. А архітектурою мають займатися архітектори та бізнеси, і тільки тоді ми будемо жити в якісному місті.

Ірина Оя Архітекторка, урбаністка

— Обговорюваний проєкт тягне за собою зміни — і це плюс. Тим паче, що приватна компанія Farmak виділяє власні кошти на благо міста. Проєкт передбачає наземні переходи. А за них точиться боротьба, як ми це вже бачили на прикладі метро «Університет», де з 2019 року не можуть облаштувати обіцяний перехід.

Те, що в центрі безбарʼєрного простору розташований підземний перехід — дуже іронічно, але, припускаю, це евакуаційний вихід із ТЦ «Метроград», і просто так його прибрати не можна. Щоб сказати напевно, потрібно бачити проєктну документацію.

Загалом, фонтан — це завжди плюс. Він допомагає зменшувати температуру повітря влітку та покращує мікроклімат. Сам фонтан певно задумувався як активатор простору. Проте на бульварі некомфортно гуляти не лише тому, що там бракує функцій, а передовсім тому, що шумно. На шум впливає швидкість руху авто, а на бульварі можна летіти хоч сотню, якщо проскочиш на всі зелені світлофори.

Питання радше до його вигляду: чому вдалися до псевдокласицизму чи псевдоісторизму, а не до чогось сучасного? Ось, прочитала чудовий актуальний коментар про те, що «архітектора повинна бути чесною по відношенню до свого часу, а не прикидатися історією».

Дмитро Перов Пам’яткоохоронець, громадський активіст

— Площу вирізняють архітектурним акцентом, яким у цьому випадку є фонтан. Проблема саме цього фонтана така, що він не є центром площі. Він не акцентує, радше виступає архітектурним «дисонансом».

Окрім того, помітно, що рендери-візуалізації не пропрацьовані. На тлі фонтана — якась інша, зовсім стороння для цих місць архітектура. Тут або здешевили роботи і згенерували зображення через ШІ, або ж нас узагалі готують до заміщення історичної архітектури новою.

З позитивного я би відзначив наземний перехід, облаштований по обидва боки бульвару Шевченка. Але наскільки ця картинка відповідатиме дійсності — питання риторичне. Минулого року міська влада вже презентувала проєкт містопланувальних змін тут. Однак їх немає.

Анна Кирій Архітекторка, заступниця голови Архітектурної палати НСАУ

— Це порушення статті 6 Закону України «Про архітектурну діяльність». Проєкти об'єктів архітектури, які суттєво впливають на розвиток і формування забудови міста, а також об'єктів, які розміщуються в зоні охорони пам'яток історії та культури, можуть розроблятися виключно на конкурсній основі. Конкурсу не було.

Але хто буде дотримуватися закону, якщо за його недотримання не передбачено покарання?

Олена Борисова Дослідниця монументального мистецтва й архітектури

— Поліпшення доступності, нові маршрути, озеленення, зручні простори — це, безумовно, добре. Але фонтан як «символічний центр» виглядає надто обережним рішенням для цієї локації.

Це місце могло би стати простором для пам’ятника — не випадкового, а такого, що працює з пам’яттю і тяглістю, формує сенси, а не просто заповнює простір. Наприклад, Василю Стусу — поетові, чия присутність у Києві досі не має належного втілення у міському середовищі. Або Казимиру Малевичу — постаті світового масштабу, пов’язаній з Україною значно глибше, ніж це зазвичай артикулюється.

І ключове: питання не в тому, «фонтан чи Стус або Малевич». Проблема в тому, що місто не запропонувало дискусії і не провело конкурсу. А отже — не дало можливості з’явитися іншим рішенням.

Костянтин Кучабський Архітектор, дизайнер, урбаніст

— Пам’ятаю, що раніше з’являлося чимало концепцій переосмислення цього простору, однак жодна з них так і не привела до консенсусу. У цьому плані поява нового об’єкта виглядає як спроба «перезаписати» травматичну пам’ять місця. Можливо, цей простір варто було б на певний час залишити відкритим до осмислення, не нав’язуючи нових ідей.

Сам образ запропонованого фонтана — пишного, акцентного — працює як пам’ятник — він домінує над простором. Натомість сучасні фонтани «працюють» інакше: вони низькі, інтегровані в площину, не домінують над простором і радше апелюють до горизонтальних, демократичних взаємодій.

Попри заяви про створення комфортного публічного простору, навіть на візуалізаціях видно, що через масштаб фонтана лавки відтиснуті до проїзної частини. Тут бракує зеленого буфера — важливого для такої автомобілецентричної ділянки. Якщо аргументом на користь фонтана є перегрів простору влітку, то іншим рішенням буде зменшити площі асфальту й висадити якомога більше дерев.

Окрім цього, фонтан — це ресурсомісткий об’єкт: і будівництво, й подальше утримання потребують значних витрат. У Києві вже є чимало непрацюючих фонтанів. Навіть добре інтегрований фонтан на майдані Незалежності функціонує рідко. У нинішніх умовах — з обстрілами та перебоями електропостачання — поява ще одного видається не символом оновлення, а сумнівним рішенням.