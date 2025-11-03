Кияни просять КМВА та Нацполіцію відкрити наземний перехід біля метро «Університет»

658
Артем Черничко
share share

Громадська організація «Пасажири Києва» опублікувала відкрите звернення до начальника КМВА Тимура Ткаченка та голови Національної поліції України Івана Вигівського з вимогою вирішити питання безбар’єрності біля станції метро «Університет».

Активісти наголошують, що на цій локації відсутній наземний пішохідний перехід, а наявний підземний — не обладнаний пандусами чи ліфтами та є недоступним для маломобільних людей. Водночас патрульна поліція протягом п'яти років 9 разів відмовляла у погодженні проєкту наземного переходу.

Для висвітлення цієї проблеми 28 жовтня 2025 року Іванною Малій була зареєстрована петиція до Президента України. Станом на сьогодні її підписали понад 2 800 людей.

Напередодні біля метро «Університет» активісти самостійно намалювали наземний перехід. Поруч із ним розмістили банер із QR-кодом — він веде на документ, де пояснюється, чому перехід необхідний і чому досі не реалізований.

З огляду на позитивний досвід впровадження дублюючих наземних переходів у Києві, зокрема через вулицю Хрещатик на перехресті з Прорізною, ГО просить керівництво міста та поліції про конкретні кроки:

  • Організувати робочу нараду з питань організації наземних переходів за участі представників КМВА, МВС, Нацполіції, авторки петиції та профільних громадських організацій.

  • В рамках наради КМВА спільно з МВС та Національною поліцією вирішити питання погодження та закінчення облаштування світлофорного об’єкту з наземним пішохідним переходом біля метро «Університет» та інших наземних переходів, у погодженні яких відмовила патрульна поліція.

Наземний перехід на перетині вулиць Пирогова й бульвару Тараса Шевченка існував до 1985 року, поки в експлуатацію не ввели підземний перехід.

У 2019 році проєкт створення наземного переходу став переможцем Громадського бюджету міста Києва 2020 року, а Київська міська рада виділила 402 тисячі гривень на облаштування цього переходу згідно з Бюджетом Києва на 2020 рік. Однак погодження проєкту досі блокується.

Фото: «Пасажири Києва»

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 03 листопада 2025
share share
Музей війни вперше покаже рідкісні шрифти зі своїх фондів онлайн Музей війни вперше покаже рідкісні шрифти зі своїх фондів онлайн «Буґонія» — найкращий фільм року? «Буґонія» — найкращий фільм року? «Дивні дива», «Все чесно» та «Плюрібус»: 11 серіалів листопада «Дивні дива», «Все чесно» та «Плюрібус»: 11 серіалів листопада На фронті загинув фотограф і військовий Костянтин Гузенко — йому було 28 На фронті загинув фотограф і військовий Костянтин Гузенко — йому було 28
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.