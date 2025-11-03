Кияни просять КМВА та Нацполіцію відкрити наземний перехід біля метро «Університет»

Громадська організація «Пасажири Києва» опублікувала відкрите звернення до начальника КМВА Тимура Ткаченка та голови Національної поліції України Івана Вигівського з вимогою вирішити питання безбар’єрності біля станції метро «Університет».

Активісти наголошують, що на цій локації відсутній наземний пішохідний перехід, а наявний підземний — не обладнаний пандусами чи ліфтами та є недоступним для маломобільних людей. Водночас патрульна поліція протягом п'яти років 9 разів відмовляла у погодженні проєкту наземного переходу.

Для висвітлення цієї проблеми 28 жовтня 2025 року Іванною Малій була зареєстрована петиція до Президента України. Станом на сьогодні її підписали понад 2 800 людей.

Напередодні біля метро «Університет» активісти самостійно намалювали наземний перехід. Поруч із ним розмістили банер із QR-кодом — він веде на документ, де пояснюється, чому перехід необхідний і чому досі не реалізований.

З огляду на позитивний досвід впровадження дублюючих наземних переходів у Києві, зокрема через вулицю Хрещатик на перехресті з Прорізною, ГО просить керівництво міста та поліції про конкретні кроки:

Організувати робочу нараду з питань організації наземних переходів за участі представників КМВА, МВС, Нацполіції, авторки петиції та профільних громадських організацій.

В рамках наради КМВА спільно з МВС та Національною поліцією вирішити питання погодження та закінчення облаштування світлофорного об’єкту з наземним пішохідним переходом біля метро «Університет» та інших наземних переходів, у погодженні яких відмовила патрульна поліція.

Наземний перехід на перетині вулиць Пирогова й бульвару Тараса Шевченка існував до 1985 року, поки в експлуатацію не ввели підземний перехід.

У 2019 році проєкт створення наземного переходу став переможцем Громадського бюджету міста Києва 2020 року, а Київська міська рада виділила 402 тисячі гривень на облаштування цього переходу згідно з Бюджетом Києва на 2020 рік. Однак погодження проєкту досі блокується.

Фото: «Пасажири Києва»