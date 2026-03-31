Дональд Трамп будує військовий бункер під майбутнім бальним залом у Білому домі

Президент США Дональд Трамп представив рендери бального залу у східному крилі Білого дому напередодні голосування щодо проєкту, пише Dezeen.

За словами Трампа, під майбутньою будівлею паралельно зводять підземний військовий бункер. Він стверджує, що роботи там ідуть з випередженням графіка й коштують менше, ніж планувалося.

Проєкт передбачає будівлю площею понад 8 тисяч квадратних метрів. Трамп наголосив, що зал матиме посилений рівень безпеки з куленепробивними вікнами і антидроновим захистом.

Trump: I'm so busy that I don't have time to do this. Fighting wars and other things. But this is very important. I think it'll be the greatest ballroom anywhere in the world

Дизайн залу також зазнав змін. Зокрема, відмовилися від великого зовнішнього сходового маршу, який раніше планували з південного боку. Натомість збудують закритий портик із колонами коринфського ордера, а новий вхід облаштують із західного боку будівлі.

Трамп заявляє, що архітектура має максимально відповідати стилю основної резиденції — будівлю створюють як візуального двійника Білого дому з аналогічною висотою та класичними елементами декору.

Фінансування проєкту, за його словами, здійснюється за рахунок приватних коштів і донорів, без використання державного бюджету.