У Білому домі збудують бальну залу на 650 гостей — це проєкт Трампа

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Ірина Маймур
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У Білому домі з’явиться нова простора бальна зала — її планують звести на місці нинішнього Східного крила резиденції американського президента.

Проєкт ініціював Дональд Трамп, аби, за його словами, вирішити 150-річну проблему нестачі приміщень для масштабних офіційних заходів.

Площа нової зали становитиме близько 8 360 м², а кількість посадкових місць — 650. Це суттєво більше за нинішній East Room, який вміщує до 200 гостей. Завдяки новому приміщенню адміністрація зможе приймати світових лідерів і проводити державні події без використання тимчасових тентів за 100 метрів від головного входу.

Проєкт очолила архітектурна студія McCrery Architects із Вашингтона, відома класичними проєктами.

Будівельні роботи виконає компанія Clark Construction, а за інженерну частину відповідатиме AECOM. Старт будівництва запланований на вересень 2025 року. Його обіцяють завершити ще до закінчення президентського терміну Трампа.

Фінансувати будівництво, яке обійдеться у близько $200 мільйонів, буде сам нинішній президент та інші приватні донори-патріоти.

Залу побудують як окрему споруду, однак з архітектурою, максимально наближеною до основної будівлі Білого дому. Вона замінить Східне крило, зведене в 1902 році, яке з того часу неодноразово реконструювали, зокрема в 1942-му додали другий поверх.

Візуалізації: Білий дім / McCrery Architects

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Опубліковано: 01 серпня 2025
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