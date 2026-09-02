Netflix випустить документальний серіал про Меттью Перрі

Стримінговий сервіс Netflix випустить трисерійний документальний серіал «The One About Matthew Perry» про життя та кар’єру Меттью Перрі. Прем’єра відбудеться 27 жовтня, пише The Hollywood Reporter.

У серіалі розкажуть про кар’єру Перрі — від перших ролей до світової популярності. Окреме місце приділять його ролі Чендлера Бінга в «Друзях», а також особистим труднощам актора та його досвіду залежності, про який він багато років відкрито говорив.

Своїми спогадами поділиться сестра актора Міа Перрі Боуїк. У проєкті також візьмуть участь близькі друзі Перрі та люди, які працювали з ним. До серіалу увійдуть раніше неопубліковані фотографії та відео із сімейного архіву.

«Мені знадобився час, щоб відчути, що я готова поділитися цими спогадами й розповісти, як це — любити Меттью з усією складністю його життя. Побачити його цілісною людиною — не просто Чендлером і не просто людиною, яка боролася із залежністю», — розповіла Боуїк.

За її словами, навіть у складні періоди Перрі зберігав почуття гумору й умів підтримувати близьких. Вона сподівається, що серіал допоможе глядачам краще зрозуміти, яким актор був поза своїм екранним образом.

Режисеркою «The One About Matthew Perry» стала Мері Робертсон, відома за документальним серіалом «Тиша на майданчику: Темний бік дитячого телебачення» («Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV»). Виробництво веде її компанія Maxine Productions, що входить до Sony Pictures Television.

За словами Робертсон, публіка добре знала Перрі як Чендлера Бінга, однак значна частина його особистої історії залишалася поза публічним образом. Тому автори вирішили побудувати серіал передусім на розповідях людей, які знали актора особисто.

Меттью Перрі грав Чендлера Бінга в «Друзях» протягом усіх десяти сезонів — із 1994 до 2004 року. Він також знімався в кіно, працював на телебаченні й у театрі та багато років відкрито говорив про свій досвід боротьби із залежністю. У 2022 році, за рік до смерті, актор випустив мемуари «Друзі, коханки і велика халепа», де докладно розповів про цей період свого життя.

Актора знайшли мертвим 28 жовтня 2023 року у його будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 54 роки. Розтин підтвердив, що смерть настала через гострий вплив кетаміну, а додатковими факторами стали утоплення, проблеми з серцем та вплив інших речовин.