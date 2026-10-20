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Норвегія хоче заборонити дітям до 16 років користуватися TikTok, Snapchat і Roblox

Ірина Маймур 20 жовтня 2026
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Норвегія хоче заборонити дітям до 16 років користуватися TikTok, Snapchat і Roblox

Уряд Норвегії планує обмежити доступ дітей до соціальних мереж та інших цифрових платформ, які можуть загрожувати їхньому розвитку й безпеці. Під заборону можуть потрапити TikTok, Snapchat та ігрова платформа Roblox, повідомляє Reuters.

Про підготовку відповідного законопроєкту Норвегія оголосила ще у квітні. Тоді конкретних платформ не називали. Тепер уряд уточнив, що обмеження стосуватимуться сервісів, які через свій дизайн, функції або контент можуть становити ризики для емоційного, розумового чи фізичного розвитку дітей.

За словами міністерки у справах дітей та сім'ї Лене Вогслід, ідеться про шкідливий контент, функції, що викликають залежність, незаконну рекламу та небажані контакти з незнайомцями. Влада також хоче спонукати компанії прибирати такі функції зі своїх платформ.

Відповідальність за перевірку віку користувачів планують покласти на технологічні компанії. Водночас нешкідливі ігри та месенджери залишаться доступними. Остаточного переліку сервісів, яких стосуватимуться обмеження, поки немає.

Законопроєкт планують подати до парламенту до кінця 2026 року. Вікова межа діятиме до 1 січня року, в якому дитині виповнюється 16 років.

Подібні обмеження вже запровадила Австралія. У грудні 2025 року вона стала першою країною, яка заборонила користувачам молодшим за 16 років мати акаунти в низці соціальних мереж, зокрема Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat і YouTube.

Схожі кроки готує Іспанія: там хочуть заборонити соцмережі дітям до 16 років. У Греції планують запровадити заборону для дітей до 15 років з 2027 року. Тим часом Ірландія розробляє цифровий гаманець, який зокрема розглядають як інструмент перевірки віку користувачів онлайн-платформ.

У вересні 2026 року Європейська комісія також представила законодавчу ініціативу EU KIDS Act. Вона передбачає заборону доступу до соцмереж дітям до 13 років, а для підлітків від 13 до 15 років — користування через обліковий запис під контролем батьків з обмеженнями функцій і часу. Пропозиція ще має пройти законодавчу процедуру ЄС.

Фото: Danny Chen / Unsplash
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