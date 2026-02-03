Іспанія стане другою країною у світі, яка заборонить соцмережі дітям до 16 років

Іспанія стане другою країною у світі після Австралії, яка заборонить доступ до соціальних мереж дітям віком до 16 років.

Про це заявив прем’єр-міністр Педро Санчес, виступаючи на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї, повідомляє Reuters.

Соцмережі також зобов’яжуть упровадити системи перевірки віку користувачів.

«Наші діти опинилися в просторі, в якому вони ніколи не повинні були залишатися наодинці. Ми більше не будемо цього терпіти. Ми захистимо їх від цифрового Дикого Заходу», — заявив Санчес.

Він також повідомив, що вже наступного тижня уряд представить законопроєкт, який передбачає відповідальність керівників соціальних мереж за незаконний контент і мову ворожнечі, а також посилить контроль за роботою алгоритмів платформ.

Іспанський уряд неодноразово заявляв, що поширення мови ворожнечі, порнографічного контенту та дезінформації в соцмережах негативно впливає на дітей і підлітків. Санчес закликав інші європейські країни запровадити подібні обмеження.

Нагадаємо, що в грудні 2025 року Австралія першою у світі заборонила доступ до соціальних мереж користувачам до 16 років.

Про можливість аналогічних заходів уже заявили у Швейцарії та Великій Британії. Наприкінці січня депутати нижньої палати парламенту Франції підтримали законопроєкт про заборону соцмереж для дітей до 15 років — тепер його має розглянути сенат.