Австралія першою у світі заборонила соцмережі дітям до 16 років

Артем Черничко 09 грудня 2025
225
Австралія першою у світі запровадила заборону на користування соціальними мережами для осіб віком до 16 років. Це рішення призвело до втрати доступу до своїх акаунтів мільйонами дітей та підлітків по всій країні, пише The Guardian.

Починаючи з 10 грудня, усі великі платформи, включаючи Facebook, Instagram, Threads, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Twitch та TikTok, мають видаляти акаунти австралійських користувачів молодших 16 років та блокувати можливості для них реєструвати нові. За недотримання нових правил платформам загрожують штрафи до $49,5 мільйона.

Введення заборони не обійшлося без проблем. Деякі підлітки успішно проходять тести на підтвердження віку за допомогою технологій розпізнавання обличчя. Втім, уряд Австралії визнав, що не очікує ідеальної роботи системи з першого дня. Усі перелічені платформи, окрім X, підтвердили, що виконуватимуть вимоги заборони.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз, коментуючи ситуацію, порівняв нові правила із законом про продаж алкоголю: «Те, що підлітки іноді знаходять спосіб випити, не применшує цінності чіткого національного стандарту».

Соціологічні опитування показують, що дві третини виборців Австралії підтримують підвищення мінімального віку користування соцмережами до 16 років.

Це рішення вже викликало значний міжнародний резонанс. Кілька країн, зокрема Малайзія, Данія та Норвегія, заявили про намір запровадити подібні заборони. Євросоюз ухвалив резолюцію щодо аналогічних обмежень, а уряд Великої Британії повідомив, що уважно стежить за підходом Австралії.

Фото на обкладинці: Фото: David GRAY / AFP
