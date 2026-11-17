У ніч на 17 листопада російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу пошкоджені Північний та Південний мости, рух якими тимчасово перекрили. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Наразі фахівці обстежують споруди і визначають ступінь пошкоджень. За словами Кличка, лише після завершення обстеження стане зрозуміло, коли можна буде відновити рух мостами.

Через пошкодження наземної інфраструктури метрополітену вранці 17 листопада також призупинили рух поїздів зеленою лінією між станціями «Осокорки» та «Червоний хутір». Поїзди курсують підземною ділянкою від станції «Сирець» до «Видубичів».

Як повідомляє «Київпастранс», через перекриття мостів у Києві змінили маршрути громадського транспорту. Тролейбуси № 29, 37, 47 та 48 тимчасово припинили рух.

Автобуси № 21, 73 та 101 спрямували через Подільський мостовий перехід до станції метро «Контрактова площа». Маршрути № 22-ТД, 22-ТЛ та 91-Т перенаправили через Дарницький залізничний міст, а № 31-ТР — вулицею Глибочицькою до станції метро «Лук'янівська». Також збільшили кількість автобусів № 22-ТЛ.

Тролейбус № 31 спрямували від станції метро «Лук'янівська» до «Почайної», № 30 — від вулиці Кадетський Гай до «Почайної», а № 44 — від вулиці Північної до вулиці Олександра Архіпенка. Крім того, збільшили кількість тролейбусів № 50.

Згодом тролейбус № 44 відновив рух за звичайним маршрутом. Водночас транспорт курсує з відхиленнями від графіка.

Окрім мостів, унаслідок російської атаки зафіксували пошкодження інфраструктури та пожежі в Деснянському, Дніпровському й Оболонському районах. Через пошкодження систем критичної інфраструктури у деяких районах виникли перебої з водо- та теплопостачанням.

За даними ДСНС, в Оболонському районі загинули двоє людей, ще одна постраждала. На місці удару пошкоджено нежитлову будівлю. Під час ліквідації наслідків атаки рятувальники дістали з-під завалів людину та передали її медикам.

У Деснянському районі уламки впали у дворі 16-поверхового житлового будинку, де виникла пожежа. У Дніпровському районі внаслідок удару по нежитловій будівлі також сталася пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.