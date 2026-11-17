Американська співачка Бейонсе встановила новий рекорд «Ґреммі», досягнувши позначки у 100 номінацій за кар'єру. Ювілейну номінацію їй принесла пісня Morning Dew (Donk), яку вона випустила в липні 2026 року до 20-річчя альбому B’Day, повідомляє Variety.

Morning Dew (Donk) претендує на нагороду в категорії «Найкраще сольне R&B-виконання» на 69-й церемонії «Ґреммі», яка відбудеться 7 лютого 2027 року. Серед її конкуренток — Келані, Вікторія Моне, Джилл Скотт і Tems.

Раніше невидану композицію Бейонсе оприлюднила 4 липня. Її авторами стали співачка, Фаррелл Вільямс, The-Dream і Даріус Діксон, а продюсерами — Бейонсе та Вільямс. Реліз приурочили до 20-річчя другого сольного альбому B’Day, який вийшов 2006 року.

Бейонсе також утримує рекорд за кількістю перемог на «Ґреммі» — наразі вона має 35 статуеток. У 2023 році співачка отримала 32-гу нагороду за альбом Renaissance, випередивши диригента Георга Шолті, який мав 31 перемогу.

Ще три статуетки їй принесла церемонія 2025 року. Альбом Cowboy Carter переміг у категоріях «Альбом року» та «Найкращий кантрі-альбом», а спільна з Майлі Сайрус пісня II Most Wanted здобула нагороду за найкраще кантрі-виконання дуету або гурту. Перемога в категорії «Альбом року» стала першою для Бейонсе.

Тоді ж Cowboy Carter приніс співачці 11 номінацій, оголошених у листопаді 2024 року. Завдяки цьому вона випередила свого чоловіка Jay-Z, з яким раніше ділила першість за кількістю номінацій — по 88 у кожного.

На «Ґреммі-2027» цей рекорд серед жінок за кількістю номінацій протягом одного року повторила британська співачка Raye. Вона отримала 11 номінацій, зокрема за альбом This Music May Contain Hope та пісню Where Is My Husband!, і стала лідеркою цьогорічного списку номінантів.

Історія Бейонсе на «Ґреммі» розпочалася у 2000 році, коли її гурт Destiny's Child отримав перші дві номінації за пісню Bills, Bills, Bills — у категоріях «Найкраща R&B-пісня» та «Найкраще R&B-виконання дуету або гурту з вокалом».