Шпигунський серіал «Кульгаві коні» з Гері Олдменом продовжили на дев'ятий і десятий сезони

Стримінговий сервіс Apple TV продовжив британський шпигунський серіал «Кульгаві коні» (Slow Horses) одразу на два сезони — дев'ятий і десятий. Про це повідомляє The Times.

Гері Олдмен повернеться до ролі керівника відділу британської розвідки Джексона Лемба, однак участь інших акторів поки не підтверджена.

Рішення Apple стало несподіванкою після нещодавнього інтерв'ю акторки Олівії Кук, яка грає Сід Бейкер. Вона розповіла The Sunday Times, що восьмий сезон, який зараз знімають, має стати останнім.

«Здається, саме так нам і сказали, і справді відчувається, що все закінчується. Ми всі засмучені й розгублені. Учора я сіла в крісло гримера й розплакалася», — зізналася акторка.

Сьомий сезон серіалу вже відзняли, його прем'єра очікується у 2027 році. Восьмий сезон адаптує роман «Місто клоунів» (Clown Town) — дев’яту й останню наразі опубліковану книжку Міка Геррона із циклу про агентів британської розвідки.

У восьмому сезоні Джексон Лемб протистоятиме високопосадовиці MI5 Діані Тавернер у виконанні Крістін Скотт Томас. Після невдалої спроби шантажу британської розвідки Лембу доведеться розкрити одну з найтемніших таємниць служби.

За інформацією The Times, нові сезони можуть виходити до 2030 року. Водночас поки невідомо, які історії стануть їхньою основою. Геррон працює над десятим романом циклу, однак серіал може випередити вихід книжки.

«Кульгаві коні» розповідають про групу агентів британської розвідки MI5, яких після професійних провалів перевели до підрозділу Slough House. Ним керує досвідчений, але цинічний Джексон Лемб у виконанні Гері Олдмена. Серіал здобув премії «Еммі» та BAFTA.