Сім парків Києва, де гуляти цієї весни

Минулого тижня ми писали, куди поїхати з Києва на вихідні . А цього разу радимо, де гуляти і насолоджуватися весною в межах міста.

Національний виставковий центр та великий парк навколо – одне з найулюбленіших місць киян для прогулянок. Також тут є велика кількість сімейних розваг.

Що нового: з 15 квітня на ВДНГ розпочала роботу низка нових локацій: KidCity та Kidcity Крейзі: дитячі зони з батутами, каруселями, джампом, лабіринтом, електромобілями та іншими розвагами для найменших.

Парк Kacheli – це всі можливі види гойдалок найрізноманітніших форм та розмірів: дерев’яні, мотузкові й інші. “Будинок догори дриґом” – новий атракціон, де все створено для позитивних емоцій та неймовірних фото.

30 квітня в Урбан–парку відбудуться благодійні фітнес-тренування та збір коштів на дрони для військових, того ж дня відбудеться перший благодійний півмарафон–2023 від Run Ukraine «День 431: Київський півмарафон незламності».

Крім того, повертаються екскурсії – подорожі по ВДНГ. Відвідувачі зможуть потрапити на найвищу точку Експоцентру – ротонду головного павільйону, яка знаходиться на висоті 50 метрів.

На локаціях VeloLife, Veliki.ua та Алеї Здоров’я можна орендувати прогулянкові та гідравлічні велосипеди, електросамокати та ролики. Також працюють мотузковий парк SkyPark – цікаві траси, як для дітей так і для дорослих, Урбан–Парк – бетонний скейт–парк площею 2500 м, EcoTrack – єдина в Україні траса зі штучним газонним покриттям для радіокерованих off–road автомоделей різного масштабу.

Крім того, відчинені двері Музею Науки, експозиційного простору «Нескорена нація», виставки–ферми живих метеликів «Планета метеликів», оранжереї, також працюють BBQ–зони, кав’ярні та гастро–заклади.

Адреса: Проспект Академіка Глушкова, 1

Як дістатися: станція метро “Виставковий центр”.

Вхід: вхід на територію ВДНГ вільний, на окремі локації – платний: (BBQ–зони – від 1000 грн, Оранжерея – 80 грн, Планета Метеликів – від 160 грн, Нескорена нація, Догори дригом, Алея здоров’я – від 100 грн, Музей науки – 200 грн, Eco Track – від 150 грн, Animal Park – від 115 грн).

Сирецький дендропарк – це унікальний зелений парк на Сирці площею шість з половиною гектарів і водночас науково-дослідницька природоохоронна установа.

Колекція парку налічує 325 видів рослин, а хвойні дерева займають 50% його території, що позитивно впливає на якість повітря. Тут представлено понад 900 таксонів (рослинна класифікація) рослин з Північної Америки, Китаю, Японії, Далекого Сходу, велика колекція видів туї, рідкісні для України види берези. У травні цвістимуть півонії та іриси.

Що цікавого: багато з наявних рослин занесені до Червоної книги, екзотичні типу гінкго чи тюльпанового дерева можна побачити тільки тут.

Графік роботи: щодня з 9.00 до 18.00

Адреса: вулиця Тираспольська, 43

Як дістатися: від станції метро «Нивки» маршрутками № 26, 410, 455, 465, 531, від станції метро «Сирець» маршрутками № 23, 47, 223, 439, тролейбусом № 23, 35 до зупинки вул. Тираспільська, або пройти пішки територією «Сирецького гаю».

Вхід: 30 грн (пенсіонерам та дітям – знижки). Поблизу віконця каси знаходиться банка, де можна залишати кошти на корм для котів.

На території парку – п’ять озер, вони більше слугують для прогулянок та пікніків, а не для купання (хоча багатьох це не зупиняє), працює фудкорт та кавовий ларьок, тим, хто бере їжу з собою та влаштовує пікніки заперечень з боку адміністрації немає. Також території парку є заповідна зона, де знаходяться цілющі джерела.

Адреса: вулиця Академіка Лебедєва, 32

Як дістатися: від станції метро «Виставковий центр» на маршрутці № 548, або від станції метро «Арсенальна» на маршрутці № 444 до зупинки «Метрологічна».

Вхід: вхід на територію парку – 40 гривень, для пенсіонерів, дітей та пільговиків – безкоштовно.

Парк партизанської слави

Парк у Дарницькому районі загальною площею понад 100 гектарів. Більшу його частину займає сосновий ліс – ідеальне місце для відпочинку на природі. На території також є три озера, біля одного з них – альтанки з мангалами, територія парку користується популярністю серед тих, хто любить влаштовувати фотосесії.

Серед активностей – літня сцена, дитячий майданчик, парк атракціонів, міні-канатна дорога, «стежки здоров’я», велостежки, кафе. Місяць тому у парку облаштували скейт-зону. З найближчих заходів – на 5 травня о 7.30 заплановане ранкове заняття йогою.

Адреса: вулиця Борова

Як дістатися: найближча станція метро – «Червоний хутір».

Музей у Пирогов і

Національний музей народної архітектури та побуту України просто неба. Український скансен (від шведського skansen – «етнографічний комплекс»).

На площі у 150 гектарів розміщено понад 300 пам’яток народного будівництва 16–20 століть, які зібрано з різних регіонів країни. Традиційні житлові і господарські комплекси включають в себе хати, комори, криниці, та інші атрибути давнього українського села.

Прогулянку у Пирогове можна доповнити пікніком на природі, а ще тут можна влаштувати прогулянку на конях, відвідати екскурсії та придбати сувеніри.

Час від часу на територію музею відбуваються майстер-класи (з Петриківського розпису, гончарства, витинанки, або ж – пташки з осоки)

Адреса: вулиця Академіка Тронька, 1

Як дістатися: від станції метро «Либідська» – тролейбус № 11, від Бессарабського Ринку – маршрутне таксі № 156, від станції метро «Дружби Народів» («Звіринецька») – маршрутне таксі № 172, від станції місто «Академмістечко» – маршрутне таксі № 576, від станції метро «Лук’янівська» – маршрутне таксі № 496.

Вхід: дорослі – 100 грн, студенти, пенсіонери, підлітки (10–17 років) – 50 грн, школярі (6–9 років) – 25 грн.

Парк «Муромець»

Великий парк розташований на Трухановому острові та острові Муромець.

Одне з найпопулярніших місць для мешканців навколишніх районів та загалом для тих, хто полюбляє проводити час на природі. У 2022 році він був закритий з моменту введення воєнного стану, а у квітні цього року, одразу після відкриття, у зв’язку з аномальним підвищенням води у Києві та області його дуже підтопило. Зараз вода поступово сходить, у парку знову наводять лад.

Парк розділений на кілька зон, серед яких – меморіальна (великий сад з п’ятнадцятьма видами різних рослин), дитяча, водно–спортивна, та пляжі.

У Х-парку розташовані вейк-база, майданчик для гри у пейнтбол, мотузковий парк, велоклуб, мотошкола. Є футбольне поле, прокат велосипедів, каяків та катамаранів.

Усім, хто планує погуляти в парк «Муромець», варто пам’ятати про заборону в’їзду на авто та відвідувань лісової зони.

Адреса: Проспект Степана Бандери, 19

Як дістатися: найближча станція метро – «Почайна», звідти – громадським транспортом до відповідної зупинки.

Вхід: вільний, розваги у Х-парк – платні

Парк “Пуща-Водиця”

Чудове місце для відпочинку та пікніку подалі від галасливого міста, де можна загубитись на багато годин. Густий, сосново–дубовий ліс (власне, назва “Пуща” – непрохідний ліс), чисте повітря, озеро, на якому можна взяти напрокат човен або катамаран, або ж просто скупатись.

Унікальна можливість проїхатися найдовшим та наймальовничишим маршрутом трамваю, більша частина якого пролягає через лісовий масив. Попри те, що у березні 2022 року у місцевості від російських обстрілів постраждав психоневрологічний інтернат, парк зараз працює у звичному режимі.

Серед активностей – пікнікові зони, дитячий та спортивні майданчики, поле для міні-футболу, пляжі й озера. Правоохоронці та рятувальники закликають до обережності та дотримання правил безпеки, так як ще у середині квітня у одному з лісів було знайдено залишки російського “Граду”.

Адреса: вулиця Ф.Максименка, 19

Як дістатися: вже легендарний трамвай № 12 від Контрактової Площі, що курсує рельсовою дорогою, яку проклали ще у 1900 році.

Вхід: безкоштовно