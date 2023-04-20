Куди поїхати на вихідні: Сім парків під Києвом

Попереду – перші по-справжньому теплі вихідні. У багатьох парках розквітають тюльпани та інші квіти, тож саме час насолоджуватися весною.

Зібрали актуальну інформацію про природні парки недалеко від Києва, куди можна з'їздити на вікенд.

Ландшафтний парк з трьома мільйонами тюльпанів, лавандовою галявиною, садом петуній та полями ліатрісу. Один з найкрасивіших парків країни. Минулої весни “Добропарк” пережив російську окупацію, однак швидко відновився і провів сезон лаванди.

Де: Київська область, Макарівський район, с. Мотижин (29 кілометр Житомирської траси)

Активності: окрім візуальної естетичної краси, у парку є дитячі атракціони (каруселі, батутний комплекс, качелі, колесо огляду), озеро з переправою на плотах, відкритий басейн розміром 26x6 м, фудкорт з уквітчаними терасами та ресторан з італійською кухнею.

Віднедавна у “Добропарку” з'явилися стильні глемпи (іншими словами «комфортні палатки») з видом на озеро, як пишуть власники: «унікальна можливість прокинутись вранці, насолодитися ароматами квітів, зробити ранкову зарядку чи йогу серед петуній чи самшитів».

Що нового: 27 квітня офіційне відкриття сезону, і сезону тюльпанів, на відвідувачів вже чекають 136 сортів квітів і 6 різноманітних квіткових локацій.

Графік роботи: з 27 квітня - щодня з 10.00 -20.00.

Квитки: дитячий – 100 грн, дорослий – 200 грн, сімейний (два дорослих і дитячий) – 400 грн.

Як дістатись: Громадським транспортом: від станції метро «Житомирська» кожні 20 хвилин курсують маршрутні автобуси 375, 771, 373 у напрямку села Мотижин. Власним авто: Житомирською трасою повз села Стоянка, Мила, Березівка, поруч з центральним входом до парку – велика парковка.

Це місце називають парком щасливих тварин. З сучасними вольєрами, підігрівом підлоги, збалансованим раціоном та цілодобовим доглядом за тваринами.

Де: Київська область, Вишгородський район, с. Демидів, вул. Вербова, 79

Активності: У парку мешкає понад сто дивовижних тварин, серед яких, приміром, екзотичні трубкозуби та білорукі гібони. Їх дозволяється гладити, і вітається годувати.

Головний візуальний об’єкт та візитівка парку – прототип старовинного німецького замку Нойшванштайн, який ви могли бачити на заставці компанії Walt Disney.

Організовуються шкільні екскурсії, є відпочинок біля басейну, міні-гольф, дитячий майданчик, всередині замку – ресторан, а на головній площі – шатро з мангал-меню.

Що нового: цього сезону у парку висадили 35000 тюльпанів, і вони вже почали зацвітати. Крім того, кожен з відвідувачів, або той, хто не байдужий до тварин може взяти опіку над будь-ким з його мешканців. Опіка – це оплата раціону тваринного харчування. Ви обираєте тварину, а парк підраховує бюджет корму на місяць або на рік. Деталі опікунської програми – за посиланням .

Графік роботи: щодня з 10 до 19 (вхід на територію парку – до 18).

Квитки: дорослий – 300 грн, дитячий – 150 грн, для дітей до трьох років безкоштовно.

Як дістатись: Громадським транспортом: автобус 355 від станції метро «Героїв Дніпра», власним авто: GPS-координати: 50°44'13.59''N,30°17'49.62''E.

Старовинний Київ минулого загальною площею понад 50 гектарів. Місце сімейного відпочинку та пізнання історії.

Де: Київська область, Обухівський район, с.Копачів.

Активності: сам парк – відтворення у повноцінному обсязі (1:1) архітектурного образу древнього Києва, яким він міг бути у V-XIII століттях. За взірець взятий Град Володимира (Дитинець), збудований за час князювання Володимира Великого. Унікальна оборонна стіна “Заборола”, терем Ярослава Мудрого, діюча дерев’яна Василівська церква 10 століття, кілька музеїв, і унікальна колекція рідких породистих коней - те що варто переглянути в першу чергу.

Що нового: за хорошої погоди у парку працює канатний спуск, карбування старокиївських монет, сувенірна лавка. Кухня не працює з початку військових дій, але дозволяється приїжджати з власною їжею, та влаштовувати пікніки. Так само не відбуваються шоу-програми.

Графік роботи: щодня з 10.00 до 19.00.

Вхід: вільний.

Як дістатись: Громадським транспортом: прямий рейсовий автобус “Київ-Степок” (від автостанції «Видубичі»), або маршрутка 311 “Київ-Обухів” з пересадкою у Обухові на автобус Обухів-Степок. Власним авто: GPS координати Google maps: +50° 8' 44.31«, +30° 28' 26.90» (50.145642, 30.474139)

Сімейний екопарк з найбільшою страусовою фермою у країні та різноманітними активностями. Парк сильно постраждав минулої весни від військових дій та окупації росіянами. У результаті потрапляння снарядів, загинула велика кількість страусів, вольєри було знищено вогнем. Втім, цього сезону “Ясногородка” відновлює роботу і запрошує гостей.

Де: Київська область, Макарівський район, с. Ясногородка, вулиця Підлісна, 32

Активності: найбільша в Україні страусова ферма, птахів тут налічується більше 500 особин, окремо працює контактний зоопарк з граціозними оленями, шотландськими корівками, і буйволами, що купаються у водоймі.

Дитячий парк розваг «Яснограй». Працює концептуальний сімейний ресторан, де можна скуштувати страви з м’яса та яєць страуса, а також різноманітних екопродуктів, вирощених на місцевій фермі. Є навіть власна виноробня, і замовити екскурсію та продегустувати місцеві вина з заміських виноградників можна просто на місці.

Що нового: влітку 2023 року планується відкриття сімейного басейного комплексу з двома дорослими та дитячим басейнами.

Квитки: день в екопарку – дорослий – 200 гривень (вихідні та святкові – 300 грн), дитячий – 180 грн (вихідні та святкові – 250 грн), сімейний – 500 грн (750).

Графік роботи: будні з 10 до 17, вихідні з 10 до 19.

Одне з найстаріших заповідно-мисливських угідь в Україні. 80% площі вкрито сосново-дубовими лісами, стверджується, що це найбільший вольєр на теренах Європи (13 тисяч гектарів території огороджені парканом).

Де: Київська область, Бровари, с. Богданівка, вулиця Центральна Садиба.

Активності: два озера (верхнє Велике, нижнє Велике), екологічні стежки протяжністю понад 5 км, а також пішохідні, автомобільні та веломаршрути. Стайня, де утримуються коні семи різних порід.

На території парку знаходиться державна резиденція «Залісся» – дерев’яний зруб-палац, збудований Микитою Хрущовим для відпочинку та прийомів офіційних делегацій. У лісах довкола живуть представники 8 видів копитних тварин, є види, занесені до Червоної книги. Перед відвідуванням варто ознайомитися з правилами безпеки та поводження у цьому місці, які розміщені на сайті парку.

Як дістатись: Громадським транспортом – від автостанції «Дарниця», маршрут 333 (Київ-Калита) до станції «Лісова», власним авто – 57 кілометр Чернігівської траси.

Мальовничий ландшафтний парк на березі річки Роставиця.

Де: Київська область, Сквирський район, селище Буки.

Активності: парк умовно розділений на храмовий комплекс (церква Святого Євгенія, дзвіниця Данила). Тут також ви побачите легендарний фонтан «Рулетка» з Майдану Незалежності, який після реконструкції центру Києва раптом опинився тут, був відреставрований і доповнений освітленням. І, власне, сам ландшафтний парк з міні-зоопарком, Поляною казок, диво-скульптурами (приклад: три жаби гріються на сонці – символ достатку).

Стверджують, що ще донедавна, прогулюючись парком, можна було натрапити на пам’ятник Максиму Горькому, хоча у світлі нинішніх подій – це вже неточно. Працює ресторан, є навіть міні-готель, можна орендувати катамарани для водної прогулянки.

Коли працює: субота, неділя, святкові дні – з 9.00 до 17.00

Вхід: вхід на територію парку безкоштовний, додатково можна замовити платну екскурсію.

Як дістатись: Громадським транспортом: автобус від станції метро «Либідська» або Південного автовокзалу до Сквири, звідти – маршрутним таксі до Буків. Власним авто – по трасі E95, далі – по P19 в напрямку Т1013 в місті Фастів, далі у цьому напрямку до Буків.

Штучний острівець східної культури на березі річки Рось.

Де: Київська область, Володарка, вулиця Дружби Народів.

Активності: концептуальний наголос зроблено на східній культурі, хоча окрім японських мотивів у архітектурі на території можна натрапити на колони у грецькому стилі, чи на грот – в італійському.

Тут висаджено понад три з половиною тисячі рослин, є пташиний зоосад, альтанки в азійському стилі, водоспад, червоні мостики, фонтан, великий дитячий майданчик з кораблем та піратами, міні-зоопарк, а у ці дні мальовничо розцвіла сакура.

Коли працює: вівторок-неділя, 10.00 – 20.00

Вхід: дорослі – 100 грн, діти – 50 грн, діти до 6 років, пенсіонери, люди з інвалідністю, учасники бойових дій – безкоштовно.

Фото: соцмережі парків