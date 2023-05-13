Не має стін, але має власну колекцію: презентували Український музей сучасного мистецтва

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Валерія Гуржий
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Громадська організація “Музей сучасного мистецтва” запустила проєкт Ukrainian Museum of Contemporary Art (UMCA).

Проєкт розміщено не в одному приміщенні – це мережа, що складається з автономних інституцій у регіонах, які взаємодіють через цифрову платформу.

“Музей не має стін, але має власну колекцію і працюватиме на різних майданчиках як резидент або співорганізатор мистецьких подій”

Наразі музейна колекція вміщує твори мистецтва різних напрямів і жанрів – кіно, сценічне мистецтво, архітектура, урбаністика та дизайн.

Всього налічується 116 робіт, які громадська організація придбала за кошти міжнародних донорів.

Раніше ми писали, що в Ірпені створять інтерактивний музей оборони міста.

Опубліковано: 13 травня 2023
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