Не має стін, але має власну колекцію: презентували Український музей сучасного мистецтва

Громадська організація “Музей сучасного мистецтва” запустила проєкт Ukrainian Museum of Contemporary Art (UMCA).

Проєкт розміщено не в одному приміщенні – це мережа, що складається з автономних інституцій у регіонах, які взаємодіють через цифрову платформу.

“Музей не має стін, але має власну колекцію і працюватиме на різних майданчиках як резидент або співорганізатор мистецьких подій”

Наразі музейна колекція вміщує твори мистецтва різних напрямів і жанрів – кіно, сценічне мистецтво, архітектура, урбаністика та дизайн.

Всього налічується 116 робіт, які громадська організація придбала за кошти міжнародних донорів.

Раніше ми писали, що в Ірпені створять інтерактивний музей оборони міста.