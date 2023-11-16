Киянин розробив нову технологію екологічної утилізації шин

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Ірина Маймур
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17-річний студент КПІ ім. Ігоря Сікорського Андрій Маврін розробив нову технологію екологічної утилізації шин.

Він уже встиг її опрацювати й запатентувати, пише видання «Вечірній Київ».

Андрія зацікавила екологічна технологія з перероблення шин, коли хлопець навчався в Київській МАН.

«Пам’ятаю, що на той час це була нагальна потреба в Києві. Міська влада активно боролась із шинами, які псували благоустрій та якість навколишнього середовища столиці. Утім утилізувати їх не було куди. Відтак, я почав працювати над цим», — розповів хлопець виданню.

Андрій почав працювати над технологією з викладачем. Вона полягає в деструкції шини на гумову крихту завдяки явищу резонансу.

«Простими словами, ми заморожували шини в рідкому азоті та розкладали (або можна сказати «розбивали») на крихти під час вібрування на резонансній частоті коливання. Усе. Отримана сировина може використовуватись, до речі, для виготовлення нових шин або покриття тротуарів гумовими плитами», — розповів розробник.

Свою технологію Андрій презентував на міжнародних конкурсах у Польщі, Тунісі, Хорватії, Румунії, Швейцарії та став лауреатом стипендії Президента.

Андрій представив свою технологію на міжнародних конкурсах у різних країнах, зокрема у Польщі, Тунісі, Хорватії, Румунії та Швейцарії, а також став лауреатом стипендії Президента.

Раніше ми писали, що українець розробив інструкцію створення сонячних панелей.

Фото: з архіву студента/«Вечірній Київ»

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Опубліковано: 16 листопада 2023
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