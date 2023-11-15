Українець розробив інструкцію створення сонячних панелей

2004
Наталія Габрух
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З доступних матеріалів можна зробити сонячну панель самостійно. Про це у соцмережах пише співзасновник космічних стартапів і співавтор проєкту MySatUA Дмитро Хмара.

На фото Дмитро Хмара показав сонячні батареї, які можна зробити своїми руками.

За словами Дмитра процес створення виглядає приблизно так:

  1. Друк підложки на 3D-принтері.
  2. Ручна обжимка і луження дротів, пакування кінцевиків в термоусадку.
  3. Ручна спайка кремнієвих пластин між собою стрічкою і припаювання дротів.
  4. Ручний монтаж кремнію на підложку спеціальним скотчем.
  5. Ручна заливка епоксидною смолою «гіркою» й встановлення на спеціальні балансувальні підставки та накриття від пилу й перепадів температури.
  6. Видалення бульбашок в вакуумній камері.
  7. Чекання 48 годин результату у контрольованих кліматичних умовах.

Дмитро Хмара підкреслив, що описав кроки спрощено, адже робота потребує деяких навичок.

Він написав, що для потреб стартапу необхідно виготовляти 100 подібних сонячних панелей на день. Наразі виробник шукає спосіб автоматизування процесів.

Раніше ми писали, що в Ірпені дитячу поліклініку обладнали сонячною електростанцією.

Фото: Дмитро Хмара.

Опубліковано: 15 листопада 2023
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