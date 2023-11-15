Українець розробив інструкцію створення сонячних панелей

З доступних матеріалів можна зробити сонячну панель самостійно. Про це у соцмережах пише співзасновник космічних стартапів і співавтор проєкту MySatUA Дмитро Хмара.
На фото Дмитро Хмара показав сонячні батареї, які можна зробити своїми руками.
За словами Дмитра процес створення виглядає приблизно так:
Дмитро Хмара підкреслив, що описав кроки спрощено, адже робота потребує деяких навичок.
Він написав, що для потреб стартапу необхідно виготовляти 100 подібних сонячних панелей на день. Наразі виробник шукає спосіб автоматизування процесів.
Раніше ми писали, що в Ірпені дитячу поліклініку обладнали сонячною електростанцією.
Фото: Дмитро Хмара.