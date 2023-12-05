Цього року доріжки у київських парках і скверах замість солі посипатимуть гранітною крихтою

У цьому році для боротьби з ожеледицею у 130 парках і скверах столиці замість технічної солі використовуватимуть гранітну крихту та бішофіт.
Про це повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.
Зокрема екологічними методами з ожеледицею боротимуться в Голосіївському парку ім. Максима Рильського, на «Стежці здоров’я» Парку Партизанської слави, у парку Кіото, парку імені Тараса Шевченка та інших.
«За результатами минулорічного успішного експерименту з використання гранітної крихти в 50 парках та скверах столиці ми вирішили продовжити та масштабувати цей підхід", - зазначив він.
Також за його словами, окрім гранітної крихти, також використовуватимуть бішофіт – природний мінерал із високим вмістом магнію і калію. Обидва варіанти є чудовими антиожеледними засобами, а головне – дружніми до навколишнього середовища.
Раніше ми писали, що у Києві завершився експеримент із використання гранітної крихти замість солі для боротьби з ожеледицею у парках та скверах міста.
Минулого року у Києві визначили 50 парків та скверів, де провели експеримент із використанням гранітної крихти для боротьби з ожеледицею. Такий підхід використовують, зокрема у Німеччині, Австрії та країнах Скандинавії.
Фото: КМДА